Běžná čtvrť, nasvícená na červeno

Když v neděli dopoledne chodí zbožní do kostela, nastává ve známé amsterodamské čtvrti červených světel - Red Light District - doba úklidu. Leští se okna, zametají podlahy, smýčí prach a mění prostěradla. Za denního světla je tato část města k nepoznání, vypadá skoro normálně jako ostatní čtvrti v centru protkaného kanály. To až večerní šero za pomoci neonů v červených a vínových barvách zahalí přilehlé ulice do záhadné atmosféry, slibující vzrušující dobrodružství.

Oblast, která se dnes nazývá Red Light District, patří mezi nejstarší části Amsterodamu, její historie se datuje až k počátku roku 1200. Stejně tak mezi nejstarší ulice ve městě patří Warmoesstraat, kterou většina turistů zlákaných velkoplošným billboardem s nápisem Chickita`s Sex Paradise vstupuje do Red Light Districtu od amsterodamského Centrálního nádraží.

Prostituce, tedy vedle drog jedno ze synonym pro současnou čtvrť červených světel, se tu provozuje od nepaměti. Už za středověku byl tady tento prostředek výdělku povolen, vždyť jeden z vykřičených domů v ulici Damstraat provozoval místní šéf strážníků se svými lidmi. Navzdory pokusu prostituci zakázat v 16. století se tato oblast stále více blížila své současné podobě. Už v sedmnáctém století se v ulicích dnešního Red Light Districtu objevila první okna, za jejichž skly se nabízely lehké ženy zájemcům o sexuální služby.



Vznikl tak fenomén



Dnes jsou tyto výkladní skříně s živým zbožím tolerovány v Amsterodamu a na dalších osmi místech v Nizozemsku. Prostituci Nizozemsko opět zlegalizovalo už v roce 1911, stejně jako provozování veřejných domů o pár desítek let později. Jistá omezení ovšem existují, nevěstince například nemohou být příliš blízko škol nebo kostela.

Když se však na věc podíváte po právní stránce, tak jde o stejnou profesi, jakou třeba vykonává bankéř či provozuje pekař. Pracovnice v sexuálním byznysu musí platit daně jako každý jiný, platit nájem za výkladní okna - záleží na vlastníkovi, ale nájemní ceny se pohybují od třiceti do šedesáti eur za jednu směnu. Není proto divu, že i tato profese má své zájmové organizace, které bojují za práva prostitutek.

Na Enge Kergsteeg 3 hned za kostelem sídlí Informační středisko o prostituci. Interiér vypadá jako jeden z dalších obchodů se suvenýry, který nabízí také nejrůznější pohlednice a brožury v tomto případě o tom, jaké to je být prostitutkou, jaké jsou zákony, co se smí, a co ne. Bývalá prostitutka Jacqueline ještě před sedmi lety sama seděla na vysoké židli v jedné z mnoha desítek zdejších výkladních skříní. Dnes vede toto středisko. "Jsme tu k dispozici pro kohokoli, zahraniční návštěvníky, prostitutky, jejich klienty, studenty, místní obyvatele, prostě pro každého," vysvětluje Jacqueline.

Kromě mnoha tištěných informací si návštěvník může prohlédnout také model přibližující prostor za výkladní skříní, kam si prostitutka odvede svého zákazníka. Je tu velká postel s červeným ložním prádlem a s lehkými saténovými polštáři. Kousek vedle je nezbytné umyvadlo. To všechno osvětluje tlumené oranžovo-červené světlo. To aby byl dojem dokonalý.

Lidé z Red Light Districtu jsou citliví na to, jak zejména cizinci chápou zdejší život. "Většina si neuvědomuje, že vedle turistického centra speciálního průmyslu je to běžná čtvrť, kde žijí takzvaní 'normální lidé', pracují zde a bydlí," vysvětluje Jacqueline.

Jak se tedy nejlépe vypravit na vlastivědnou vycházku po Red Light Districtu, aby i turista-nováček získal dokonalý obrázek? Začněte procházku od amsterodamského hlavního nádraží podél Zeedijk na náměstí Nieuwmarkt. Toto je známá oblast, kde se koncentrují drogoví dealeři. Přestože se policie snažila místo několikrát vyčistit, drogy a jejich prodejci se vždy objevili o pár metrů dál.

Pokračujte rovně, až se dostanete na roh Barndsteed, zahněte doprava, tady na rohu pár schodů dolů je vchod do organizace The Rainbow Foundation, která je největším centrem pro výměnu injekčních jehel. Odtud se vydejte směrem k Oudezijdse Achterburgwal, zahněte doprava a přejděte most. Po pravé straně v čísle 148 má sídlo Hash Info Museum (Muzeum hašiše).

Vydejte se rovně podél Oudezijdse Voorburgwal a zahněte doleva na Warmoesstraat. Od roku 1903 až do listopadu 2000 tu měla sídlo v čísle 45-50 nejslavnější policejní stanice v Amsterodamu. Okolí Zeedijk se proslavilo jako značně nebezpečná oblast, což se změnilo, a tak bezprostřední policejní blízkost není nutná. Pokračujte dál až k číslu 141, kde se usídlil obchod s kondomy. Zdejší pracovníci se snaží propagovat užívání kondomů a povšechnou informaci zde najdete v desítkách jazyků.





MŮŽE SE HODIT:



Co byste měli vědět:

Pozor na fotografování, v Red Light Districtu platí pravidlo, že se lidé za okny nefotografují, pokud se zájemce o snímek předem nedovolí. Čtvrť je poměrně bezpečná, jen se nedoporučuje chodit osamoceně úzkými uličkami po čtvrté hodině ranní, také není rozumné vystavovat na odiv své peněženky plné peněz.



Další informace:

www.pic.amsterdam.com