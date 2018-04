Seiser Alm: Běžkařský ráj na louce o rozloze 8000 fotbalových hřišť

Pokud máte zkušenost s běžkami v italských Alpách nebo v televizi sledujete Marcialongu, můžete nabýt přesvědčení, že místní běžkařské tratě vedou hlubokými údolími sevřenými horskými velikány. Tak tomu je například pod nejvyšší horou Dolomit Marmoladou. V Seiser Alm nic podobného nehrozí.

Rozloha této vysokohorské pastviny je 57 kilometrů čtverečních. Jakmile se na tuto horskou louku dostanete, vyvolá to pocit nesmírné volnosti, který láká k vyběhnutí na prosluněné pláně obklopené vrcholy Dolomit.

Jízda jako v národním týmu

K dispozici je na 80 kilometrů upravených tras pro bruslení i klasiku. Od opravdu mírných a krátkých okruhů v délce třeba jen dvou kilometrů přes střední až po náročnější patnáctikilometrový okruh. Samozřejmě si můžete vytvořit vlastní kombinaci.

Tratě jsou značené jako modré, červené a černé. Ani u okruhů pro experty se není nutné bát nějakých záludností na trati, náročných sjezdů či brutálních stoupání kolmo k nebi. Roli tu spíše hraje délka tratě a převýšení. Počítat je třeba i s nadmořskou výškou, všechny okruhy se nachází od 1800 do 2000 metrů nad mořem. Není proto divu, že zde trénuje řada reprezentací, včetně té místní.

Tratě jsou pravidelně upravované a placené. Na den stojí Dolomiti Nordic skipas šest eur, týdenní 25 eur a stejně dlouhý skipas pro celou oblast 1300 kilometrů běžeckých tratí 30 eur (v Česku cena dvou pětilitrových soudků plzeňského). Běžkařské skipasy je nutné mít u sebe, kontroloři vyráží přímo do stop.

Vrcholem zdejší běžkařské sezony je Moonlight Classic. Noční závod při úplňku má skvělou atmosféru. Pro místní je to běžkařský svátek, ale závod si za deset let existence našel i příznivce v zahraničí, včetně Česka.

Poslední ročník vyhrál Stanislav Řezáč před olympijským vítězem Giorgio di Centou. (reportáž ze závodu najdete zde)

Sjezdovky na pohodu

Sjezdovky nejsou v Seiser Alm nijak extrémní. Celkem měří 60 kilometrů a převládají červené (40 kilometrů) modré (18 kilometrů), černá je zde jediná o délce dva kilometry. Milovníci prudkých až extrémních sjezdovek nebudou Seiser Alm příliš vyhledávat, dobrý lyžař si však i zde přijde na své. A jízdu na upravených sjezdovkách si opravdu užije.

Středisko se může pochlubit největším snowparkem v Itálii. Měří 1500 metrů a užijí si v něm jak začátečníci, tak zkušení freestylisti. Jak už je to v poslední době obvyklé, nechybí ani možnost zajet si měřený slalom nebo sjezd. Jednodenní permanentka vyjde dospělého na na 52 eur, týdenní skipas na 280 eur. Platí nejen v Seiser Alm, ale i v sousední Val Gardeně.

Polévka, jazz a víno

Seiser Alm se pravidelně objevuje na čelních pozicích v hodnoceních o nejlepší rodinná střediska. Tomu odpovídá zázemí na svazích, počínaje lyžařskými školičkami pro nejmenší přes půjčovny až po restaurace a občerstvení.

Mezi nimi vyniká nevelký srub Gostner Schweige, který je vyhlášený nejen v Seiser Alm. Šéfkuchař Franz Mulser má zkušenosti z michelinských restaurací. Získal v nich řadu zkušeností, ale domů si nepřivezl žádný recept. „Vycházím z toho, co je k dispozici tady,“ vysvětluje a popisuje jak sbírá a suší nejrůznější bylinky, připravuje vlastní sýry a další pochutiny. Vyhlášená je zde jeho slámová polévka.

Výhody a nevýhody klady nádherná scenérie

obrovská rozloha

rozmanité běžkařské trasy

nezáludné sjezdovky vhodné pro děti

výborný snowpark zápory vzdálenost (z Prahy asi 650 km)

běžkařské tratě se platí (v zahraničí obvyklé)

chybí prudké sjezdovky (ve Val Gardeně platí stejný skipas)

někomu může vadit vyšší nadmořská výška (pro sportovce výhoda)

S občerstvením souvisí i novinka pro letošní sezonu, která je společná pro sjezdaře i běžkaře. Za dvacet eur si mohou koupit „vinnou permanentku“ a v restauracích či barech pak ochutnávat z místních vín.

Pokud to bude v době od 19. do 26. března, pak jim k tomu bude hrát i hudba. V tomto termínu se v Seiser Alm koná tradiční jazzový festival Swing on Snow 2017. Podle organizátorů spojuje jazz s vážnou hudbou, soulem, popem i místní lidovou muzikou.