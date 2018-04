Okolí Třemblatu, fantastické běžkování kousek za Prahou

Senohraby, Ondřejov, Třemblat, Zvánovice, Krámský... Zkušení běžkaři vědí, že tady se úzkým prkýnkům odjakživa dařilo. Už za první republiky - pražští lyžaři ze Slávie postavili v roce 1933 v Senohrabech dokonce malý skokanský můstek. Je to kombinací nejen vyšší nadmořské výšky a chladnějšího klimatu, ale již zmíněných aktivit nadšených sportovců, které lyžování baví a dodnes se tu starají i o úpravu stop.



Parta běžkařů kolem lyžařského oddílu Tj. Sokol Senohraby tak letos využívá příležitost a už téměř 14 dní strojově projíždí běžecké stopy na třech místech. U Senohrab (25 min jízdy z Prahy 4), v okolí Třemblatu pod Ondřejovem (34 min jízdy) a u osady Krámský v blízkosti Lojovic (29 minut jízdy).

„Dohromady jsme byli s kolegou letos projíždět stopy už asi osmkrát,“ říká Radek Skořepa ze Senohrab. Skútr dal oddílu, ale vlastně i veřejnosti před pěti lety k dispozici jeho kolega Luboš Havel, který s ním jezdí také.

U Senohrab v okolí Vávrova palouku se klikatí 2km okruh upravený dokonce pro bruslení. Osada Krámský má nejdelší okruh na klasiku dlouhý asi 4,5 km a v okolí Třemblatu je běžkování nejrozsáhlejší. Nejdelší okruh na klasiku tam měří cca 7 km. Kromě toho jsou prošlapané stopy i v lese kolem Ondřejova a na některých lesních cestách se dá také bruslit.

Další člen senohrabského lyžařského oddílu Jan Oberländer odhaduje, že na Třembaltu je 25 až 50 cm sněhu, v Senohrabech a na Krámském trochu méně. „Už dlouho tu taková zima nebyla. Naposledy jsme takhle jezdili v prosinci 2011. Ale bohužel jen v prosinci. Úplně nejlepší dvě zimy za posledních 15 let pak byly 2004-2005 a 2005-2006. To se tu běžkovalo od prosince do března,“ vzpomíná.

Ale pojďme do stopy. Ve čtvrtek odpoledne je na parkovišti u Ondřejovské hvězdárny minus 8 stupňů, mažu obyčejný modrý swix a pro jistotu tři tenké vrstvy. Jsem v nadmořské výšce asi 520 metrů a všude kolem vládne téměř ladovská zima.

Pro koho to je Stopy a terén jsou perfektní samozřejmě pro ty běžkaře, kteří jezdí klasiku. Na bruslení tu stopa není. Stoupání i klesání nejsou prudká, ale táhlá. Může tu jezdit skoro každý. Dobré je to pro obyčejné výletníky, ale přeci jen dlouhá stoupání mohou být zejména pro začátečníka trochu náročná. Perfektní terén je zde pro sportovní běžkaře. A konečně si tu mohou zatrénovat i výkonnostní závodníci.

Stopa začíná 30 metrů od parkoviště. Ještě ne strojová, ale celkem pěkně prošlápnutá. Sunu se po zasněžené pláni do mírného stoupání po trase letní cyklostezky. Raz dva, raz dva... No zatím nic moc. Ale na sníh to nejde svádět. Je sice přemrzlý, ale nijak extrémně tupý a kdybych se pořádně trefil do odrazu, jelo by to pěkně.

Asi 200 metrů napravo se zvedá nejvyšší kopec široko daleko - Pecný (545 m n.m.). Vlevo pokračuje areál hvězdárny, ale to už se nořím do lesa. Za chviličku začíná mírný sjezd, cesta lesem je úzká, raději si přibrzďuji. Po pěti minutách opatrné jízdy najednou les končí a dokořán se otevřou Třemblatské pastviny.

Nejdřív mě vítají krásné výhledy na vesničky Třemblat, Zvánovice i vzdálený vysílač Holý vrch (526 m n.m.). Zároveň konečně narážím na ony pověstné, strojově upravené stopy. Mistři senohrabští je natočili mezi hranicí lesa, Třemblatem a Zvánovicemi.

A hned po pár metrech vím, že jsem narazil na něco mimořádného. Stopa je tvrdá, krásně promrzlá, nic se neboří a jen výjimečně vykoukne travička. Základní, asi 7 km dlouhý okruh vede nejprve podél lesa, pak zatáčí doprava k Třemblatu, vine se po okraji vesnice, poté znovu zatáčí doprava a vyrazí vzhůru na kopec Ostrá hůra (482 m). Na kopečku se stopy překlopí a klesají ke Zvánovicím. A opět se zvednou k lesu, kde se otočí vpravo podél něj a vracejí se zpět k Třemblatu.

Na parkovišti u hvězdárny v Ondřejově Na trase z Ondřejova do okolí Třemblatu Mapka zhruba ukazuje najeté běžecké tratě

Jen málokde jsou na hlavním okruhu vedle sebe jen stopy dvě. Někde vedou paralelně tři, čtyři, místy i pět. A snad každých 300 metrů přichází nějaká zkratka, takže lyžař není nucen jezdit jen po zmíněném okruhu, ale může se zasněženými pastvinami různě proplétat. Buď podle nálady, nebo podle toho, jak náročná chce volit stoupání a klesání. Sjezdy nejsou nebezpečné a prakticky nikde moc prudké.

Za dvě hodiny potkám sotva 10 lidí, většina je na běžkách, jeden pár jde pěšky a jeden muž si to šlape na sněžnicích. Nahoře u lesa zastavuji šikovnou lyžařku Lenku. „Dneska si to užívám, dětem odpadly kroužky, tak můžu vyrazit,“ říká běžkyně, která tu očividně není poprvé ani naposled a na běžkách to umí. „Minule bylo hůř, foukal nepříjemný vítr a byl to boj. Ale dnes je to skvělé.“ Po větru ani památky, slunce postupně klesá k obzoru a krásné výhledy. Prostě běžkařův luxus.

Tady by se snad dalo natrénovat na Vasův běh, zvažuji nahlas. „No vždyť tu taky kluci z okolí trénují,“ zaskočí mě Lenka.