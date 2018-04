Běžkařům hrozí v lesích pokuty, přesto na ně čekají projeté stopy

Zákaz vstupu do lesů



Zákaz vstupu do lesů platí od čtvrtka 25.ledna ráno až do 5.února.

Provinilci, kteří zákaz poruší, riskují kromě hazardování se zdravím i velké pokuty. Podle nařízení mohou fyzické osoby zaplatit za nedovolený vstup do lesa až 50 tisíc, právnické osoby dokonce 10 milionů korun. Nebezpečí postihu však hrozí hlavně zlodějům.

"Pokud lesní stráž, kterou vždy tvoří jeden náš pracovník a příslušník městské nebo státní policie, přistihne někoho při krádeži dřeva, uloží mu pokutu. Jinak ale porušení zákazu vstupu do lesa budou naši pracovníci řešit spíš varováním a domluvou, případně vyprovodíme potenciální návštěvníky z lesa,“ uvedl mluvčí Lesů České republiky Tomáš Vyšohlíd.

Krkonoše

Pokutovat provinilce mohou i pracovníci správy Krkonošského národního parku. Ti se na to ale zatím nechystají.

"Stav nouze vyhlášený kvůli lesní kalamitě platí pro celou oblast Krkonošského národního parku. Většinu jeho území pokrývají lesy, a tak pro návštěvníky jsou uzavřeny vlastně celé hory. V současné době však máme docela jiné starosti než pobíhat po hřebenech Krkonoš a honit běžkaře, kteří vjedou do lesů. Varovné tabulky u příjezdových cest začneme rozmísťovat ve čtvrtek nebo v pátek,“ řekl ve čtvrtek mluvčí správy národního parku Radek Drahný.

Navzdory zákazu přesto provozovatelé upravují stopy. O víkendu se tak mohou lyžaři těšit na sto deset kilometrů dlouhou trať. Ta prochází od Harrachova až do Žacléře a vede přes Mísečky, Špindlerův Mlýn, Jánské Lázně či Pec pod Sněžkou.

"Před rokem leželo na Krkonošské magistrále mnohem víc polámaných stromů než teď. V zimě na ni v okolí Harrachova padají pokaždé. A pravidlo "Jezdi tak, abys dokázal zastavit na vzdálenost, na jakou vidíš!“ platí pro běžkaře neustále,“ poznamenal provozní náměstek sportovního areálu v Harrachově Vlastislav Fejkl.

Jizerské hory

Navzdory zákazu vstupu do lesů vyrazily ve čtvrtek stovky běžkařů na Jizerskou magistrálu. Kilometry tratí už upravili i rolbaři. Protažená tak je trasa, která začíná v Bedřichově, pokračuje na Novou louku přes Kristiánov a končí na stadionu v Bedřichově.

"Na magistrále leží teď asi pětadvacet centimetrů nového sněhu a na hřebenech ještě o pět centimetrů více,“ prohlásila Blanka Nedvědická, ředitelka Jizerské obecně prospěšné společnosti, která upravuje běžecké stopy v Jizerských horách. "Využíváme proto počasí, abychom toho mohli pro běžkaře protáhnout co nejvíce,“ doplnila ředitelka.

Skútr zase upravil trať kolem josefodolské přehrady, Hrabětic a Prezidentské chaty. Protažené budou i stopy na Jizerce.

"Budeme je jen upozorňovat na možné nebezpečí. Máme teď spoustu jiných úkolů, než pokutovat lyžaře,“ vyjádřil se Ludvík Řičář, ředitel Lesů České republiky v Libereckém kraji, k možnosti porušení zákazu vstupu do lesa lyžaři.





Vysočina

I tady mohou vybraní lesníci se statutem Lesní stráže, kteří se budou prokazovat průkazem, návštěvníky lesů pokutovat. Strážci mohou také případ předat policii. "Osobně bych uvítal, kdyby zákaz vstupu do lesa byl řešen jinak, než vyhlášením nouzového stavu,“ reagoval na nařízení hejtman.

Opatření je mimořádné i pro zkušené lesníky. "Za své třicetileté práce v lesích jsem se s něčím takovým ještě nesetkal,“ řekl Josef Šteidl, rada Lesů Kinského na Žďársku.

Lesníci pokládají nařízení jednak za zbytečně přísné, ale zároveň mající příliš krátkodobou platnost, která neumožní v lesích provést moc práce. "Kalamita se bude zpracovávat nejméně do května, takže i po skončení zákazu budou lidé upozorňováni, že do lesa vstupují jen na své riziko,“ řekl Miloslav Sahula z jihlavské Správy městských lesů. „Za deset dní zákazu se v lese nedokáže nic zpracovat, tak mi to přijde trošku jako formální krok,“ míní Šteidl.

Nařízení neuvítali majitelé lyžařských vleků. Vede k bizarním situacím: provozovatel městské sjezdovky na Šacberku u Jihlavy musel hledat pozemek, kterého by se zákaz netýkal a po němž by se tedy mohli ke sjezdovce dostat lyžaři. "Takovou parcelu jsme našli,“ řekl tajemník magistrátu Lubomír Dohnal.

Sjezdovka se tedy ve čtvrtek mohla rozjet. „Když konečně napadne sníh, tak přijde tohle,“ říká trpce Pavel Havlíček, zástupce provozovatele vleku. Okraje sjezdovky byly označeny páskami na znamení, že vstup do okolního lesa je zakázán.

Šumava

Navzdory zákazu vstupu do lesů mohou běžkaři vyrazit i na některá místa na Šumavě. "Trasy vedoucí mimo les či okolo lesů by měly být přístupné," tvrdí mluvčí úřadu Alena Šatrová. Dodržování zákazu vstupu budou v nejvíce postižených lokalitách hlídat policisté.

Obce nechají pro běžkaře některé trasy projet. "Nevím, proč by se měl zákaz vstupu týkat i účelových komunikací. To není les. Proto na nich stopy strojově najedeme," prohlásil starosta Modravy Antonín Schubert.

Upravené tak budou v okolí Modravy - například trasy směrem na Březník a Velký Bor. Přes Rokytu se dostanou běžkaři i na Srní, v jehož okolí je také upravený okruh. Strojově upravená bude trasa z Horské Kvildy na Kvildu. Zavřená zůstává spojnice mezi Filipovou Hutí a Horskou Kvildou. Stopy v okolí Prášil a Železné Rudy zatím upravené nebudou.

Obcím a podnikatelům udělal zákaz vstupu těžkou hlavu. "Ve středu jsme projeli strojem stopy v okolí Čerchova. Pak jsme se dozvěděli o zákazu, přestože na cestách u nás není jediný padlý strom," nelíbí se zákaz řediteli Domažlických městských lesů Janu Bendovi. "Nebezpečí v lese hrozí celý rok. Plošně vydaný zákaz vstupuje podle mě nesmysl," říká Benda. A uvádí příklad. "Zákaz se nevztahuje na sjezdovky, ale k té na Sádku nad Klenčím se nikdo nedostane, protože se tam jde lesem," připomíná Jan Benda.

Krušné hory

I tady platí zákaz vstupu do lesů. "Jsem šokovaný, protože hejtman nemůže udělat z nařízení vlády žádné výjimky. Turisté, kteří k nám konečně přijedou, tak nemůžou na běžkách do lesů,“ zlobí se starosta Božího Daru Jan Horník. Argumentuje, že radnice do středy odklidila z turistických cest všechny popadané stromy.

Pro běžkaře se na krušnohorské magistrále hledá řešení. „Na některých úsecích, kde děláme frézou stopu, se bude těžit dřevo. Proto někde povede trasa kolem lesa. Nevíme ale, jak to bude s kvalitou trati, protože půlmetrová vrstva prašanu je místy sfoukaná,“ uvedl správce běžecké stopy Rudolf Holý z Perninku. Slibuje, že do víkendu budou protažené trasy z Perninku přes Abertamy do Hřebečné.