Běžkařská idyla od chaty k chatě. Těšínské Beskydy

Těšínské Beskydy se rozprostírají nalevo i napravo od řeky Olše a lemují sníženinu Jablunkovské brázdy. Představují národopisný, nikoli zeměpisný pojem a zahrnují jak část Moravskoslezských Beskyd, tak i Slezských Beskyd.

Je to svérázná národopisně-kulturní oblast, která dodnes vykazuje osobitý goralský folklór. K turisticky nejznámějším místům Těšínských Beskyd patří vrch Javorový (1032 m) nad Třincem, kde v zimě začíná většina běžkařů svou pouť po okolních zalesněných hřebenech.

Výhled od chaty Slavíč na Velký Polom

Lanovkou na Javorový

Z Oldřichovic u Třince vede nahoru na Javorový až do výšky téměř 900 m sedačková lanovka, která bývá v provozu od 8 do 17 hodin. Mimochodem, původně ji vyrobila firma Transporta Chrudim pro jugoslávské město Sarajevo, to si ji však neodebralo, a tak se hledalo náhradní umístění. Nakonec padlo rozhodnutí pro Javorový, což mělo umožnit rekreaci pracujících z blízkých Třineckých železáren. Do provozu byla lanovka dána v létě roku 1957. Jízdné nahoru stojí 50 korun.

Pro běžkaře je 1310 m dlouhá lanovka (převýšení 462 m) ideálním prostředkem, jak se dostat jednoduše a bez námahy nahoru na hřeben. Od vlakového nádraží z Třince proto zajíždí pod dolní stanici autobus MHD, který bývá o víkendech plný lyžařů. Nejvytíženější je spoj v 8.40, který navazuje na vlak od Ostravy. Přijet k lanovce lze rovněž autem a po absolvování okruhu se k němu vrátit.

Lanovka na Javorový

Ani ne 10 minut od horní stanice stojí na vrchu Malý Javorový (947 m) turistická chata a retranslační věž. Přestože chata vypadá na první pohled novodobě, pochází z roku 1895 a patří k nejstarším v beskydské oblasti. Kromě občerstvení a ubytování za mírné ceny poskytuje skrze velká okna nádherný výhled na protilehlé Slezské Beskydy a za dobré viditelnosti i na hřebeny hor v Polsku a na Slovensku.

Lyžařskou magistrálou nebo po hřebeni

U chaty na Javorovém už objevíte oranžové směrovky lyžařské trasy KČT, která směřuje k chatám Slavíč, Ostrý a Kamenitý. Nejdříve vás čeká poměrně rychlý sešup (lze se mu vyhnout, když od lanovky nepůjdete nahoru k chatě, ale doleva traverzem), na jeho konci však vjedete do krásné stopy, která vás povede dlouhých 7 km severovýchodními svahy po široké lesní cestě.

Trasu pravidelně upravuje rolba a má dva "jízdní pruhy". Terén je mírný a může si na něj troufnout opravdu každý. Ve srovnání s hřebenovými trasami v Beskydech, kde se střídají sjezdy a výstupy v náročném lesním terénu, je tato magistrála naprosto pohodová, po čase pro některé snad i trochu nudná.

Pokud byste chtěli zažít více adrenalinu, pak máte možnost vyrazit k výše zmíněným chatám po hřebenovce přes vrchol Javorového (1032 m). Za hezkého počasí se v tomto případě nabízí ještě odbočka po červené na Ropici (1082 m), která je nejvyšší horou Těšínských Beskyd. Kousek pod vrcholem je dřevěný altánek s výhledem na okolní většinou zalesněné kopce. Hezky je vidět například vrch Ostrý (1044 m), pod nímž se stojí překrásná turistická chata.

Turistická chata Ostrý

Jedna chata krásnější než druhá

Ať se z Javorového vydáte hřebenem nebo po lyžařské magistrále, jako první se vám nabídne chata Ostrý. Stojí na malé loučce pod stejnojmenným kopcem a podobně jako všechny další chaty v okolí nabízí příjemné, jednoduché prostředí a přijatelné ceny. Oblíbená bývá například česnečka za 35 Kč s obrovskou hromadou opečeného chleba servírovanou na zvláštním talíři. Lidový a domácí charakter chaty umocňuje pánská obsluha v trenýrkách. V zimě bývá uvnitř většinou plno, takže občas je nutné počkat, až se uvolní místo.

Další turistická chata Slavíč leží o 5,5 km dál. Má velmi podobný charakter a je rovněž pojmenována podle nejbližší stejnojmenné hory. Z terasy před chatou se navíc otevírá úžasný výhled na pásmo hor na česko-slovenské hranici s dominujícím Velkým Polomem (1067 m).

Turistická chata Slavíč

Pokud jste zdatní a máte dostatek času, pak neváhejte a pokračujte právě k těmto horám na obzoru. Povede vás červená značka pod horu Malý Polom (1060 m), kde se stočíte vlevo a zamíříte na vlak do Mostů u Jablunkova. Tato oblíbená trasa Těšínskými Beskydami však již není strojově udržovaná, takže na prošlapanou stopu se můžete spolehnout pouze o víkendech. Také vzdálenost k další Kamenné chatě (bývalý hotel Tetřev) je poměrně velká – 16 km.

Úžasný sjezd na Kozinec

Mnohem blíže (cca 3 km) je to ze Slavíče k chatě Kamenitý, od níž lze pokračovat přes vrch Kozubová (981 m) k další stejnojmenné chatě Kozubová. V tomto případě však nastává trošku problém, jak sjet pohodlně dolů do civilizace, jelikož všechny varianty z Kozubové jsou strmé a pro běžky nepříliš vhodné.

Proto je lepší vrátit se k chatě Ostrý, kde začíná nejkrásnější sjezd v Těšínských Beskydech, který nadchne určitě každého: vzdálenost 6 km k další chatě Kozinec zvládnete za pouhou půlhodinku.

Turistická chata na Kotaři Horská chata Kozinec

Cesta neustále mírně klesá, brzdit nemusíte, stačí se jen postavit do vyfrézované stopy a schoulit se do vajíčka. Malou vadou na úžasném sjezdu je sypaná silnice z Kozince dolů, po níž je nutné jít asi 1 km pěšky. Jakmile vyjdete z lesa, vydáte se buď k dolní stanici lanovky na Javorový (v případě zaparkovaného auta) anebo na vlak přes louky a les do Vendryně.

K výčtu všech možných variant běžkařského putování Těšínskými Beskydami patří i červeně značená hřebenovka z Ropice směrem na severozápad kolem chat Kotař a Prašivá na vlak do Dobratic. Zde je však třeba počítat s náročnějším, neudržovaným terénem, který obvykle komplikují závěje na hřebeni a hluboké stopy pěších turistů.

Těšínské Beskydy. Údolí Lomné a Velký Polom