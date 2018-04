Běžkaři riskují životy na kolejích

"Už párkrát se stalo, že strojvedoucí zahlédl běžkaře opravdu na poslední chvíli a lyžař ještě stačil uskočit," upozornil Jindřich Berounský z Českých drah. "Ale takové štěstí nemusí mít pokaždé. Zvláště teď, když je hodně sněhu, jsou po stranách vysoké závěje a běžkař tak nemá kam uskočit," upřesnil Berounský.

Na kolejích riskují i rodiny s dětmi

Na riskantní jízdu po kolejích se vydávají lidé různého věku. A to hlavně o víkendu. Nechybí mezi nimi ani postarší pár nebo rodina s dětmi. Právě tu potkal při jízdě vlakem i Jindřich Berounský.

"Rodiče jeli vpředu, děti za nimi. Když začal strojvedoucí houkat, rodiče křikli na děti, aby rychle uskočily. Stihly to opravdu za pět minut dvanáct. Ještě jsme měli strach, aby lokomotiva nezavadila dětem o běžky a nestrhla je do kolejiště," přiblížil nepříjemný zážitek Jindřich Berounský.

Běžkaři se jízdou po kolejích vyhnou cestě, která vede od Kořenova k Martinskému údolí, dolů pod trať a pak táhlým stoupáním nahoru do kopce. "Než, aby to objížděli, tak to vezmou přímo a ještě to mají po rovině," uvedl Berounský. Hazardéři se většinou řídí podle odjezdů vlaků. Jenže na to, že se s žádným nepotkají, nelze spoléhat. "Po kolejích může jet rolba, nebo i samotná lokomotiva," doplnil Jindřich Berounský.

S běžkaři si železničáři nevědí rady

Nebezpečný hazard nechápe ani starosta Kořenova Luboš Marek. Podle něj se ale na koleje na běžkách nevydává nikdo z místních lidí. "Místní vědí, že je to příliš nebezpečné, jsou to spíš cizí lidé, turisté," prohlásil starosta. Nijak proti nim ale zakročit nemohou. "Nemáme v tom žádné pravomoce," dodal.

Bezradní jsou i železničáři. Strojvedoucí tak při jízdě Kořenovem provází zbytečně stres. Nevědí totiž, kdy a kde na běžkaře narazí.

"V těchto úsecích projíždějí vlaky velmi pomalu. I přesto ale lidé příliš riskují," řekl vrchní přednosta Českých drah v Liberci Jaroslav Šrajer. Problémy s chodci na kolejích ale nejsou prý jen v zimě. I v létě může strojvedoucí narazit třeba na houbaře. "Na koleje se dostane prakticky každý, nemáme tu žádnou vrátnici," podotkl přednosta.

KDE BĚŽKAŘI RISKUJÍ Nejvíce nebezpečný úsek je na trati Kořenov - Harrachov v blízkosti ledové skály. Jízdou po kolejích si běžkaři zkracují cestu a vyhýbají se táhlému stoupání. Pokud je policie chytí, hrozí jim pořádková pokuta. Pokud způsobí zpoždění vlaku, mohou je pokutovat i železničáři.

Pokutu může dostat provinilec pouze v tom případě, že se nechá chytit. A k tomu většinou nedojde. "A my tady nejsme od toho, abysme někoho pronásledovali nebo se s někým prali," zmínil Jaroslav Šrajer.

To, že chytit a potrestat riskujícího běžkaře, je téměř nad lidské síly, potvrzuje i Ludmila Knopová, mluvčí jablonecké policie. "Pokud bychom ho přece jen chytili, pak záleží na tom, jestli svým jednáním způsobil nějakou škodu nebo ohrozil bezpečnost," sdělila mluvčí.

Nebezpeční ale podle ní nejsou jen běžkaři, ale také horolezci, kteří každou zimu slézají ledovou skálu u tratě. "To je velký risk, mohou spadnout na koleje přímo pod vlak," doplnila Ludmila Knopová. A nevěří tomu, že se na skálu vydávají pouze profesionálové. "Čím větší amatér, tím více má odvahy," podotkla mluvčí.