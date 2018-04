Běžkaři: na Jizerskou magistrálu za poplatek

Každý rok přispívá obec Bedřichov největší částkou na úpravu Jizerské magistrály. Většinou jde o peníze, které vybere za parkování. "I tak je to ale pro náš rozpočet velká zátěž," říká starosta Bedřichova Martin Koucký.

* Přispíváte ze všech měst a obcí nejvíce, přitom na magistrálu jezdí hlavně lidé z okolí. Nepřijde vám to nespravedlivé?

Určitě nechceme, aby to takhle zůstalo pořád. Naopak, budeme se snažit do financování magistrály zapojit více členy svazku obcí a měst Jizerských hor. Tam ještě nepatří ani Jablonec, ani Liberec, ale doufáme, že k nám brzo vstoupí.

* Jablonec přispívá každý rok sto tisíc korun, Liberec dvě stě tisíc. Nezdá se vám to málo, když právě z těchto měst přijíždí nejvíce běžkařů?

Myslím, že by se to mělo změnit. Chápu, že dotovat fotbal je asi atraktivnější, ale politici by si měli uvědomit, že magistrála slouží jejich voličům, a proto by se měli snažit dát jim to nejlepší. Jablonečané by určitě rádi jezdili na běžkách z Břízek, jak tomu v minulosti bylo, trasa je projednaná s chráněnkou a nebyl by zřejmě problém ji zase obnovit. Ale záleží na penězích a těch je málo.

* Stále uvažujete o tom, že za vstup na magistrálu budou lyžaři platit?

Ano, máme to v plánu, letos to ale rozhodně nebude. Počítáme s tím, že půjde pouze o symbolickou částku, kolem dvaceti, třiceti korun. Nejdříve ale musíme lyžařům nabídnout perfektně upravené trasy, pak teprve můžeme vybírat nějaký poplatek.

* Jak moc vám pomáhá kamerový systém?

Hodně. Přestaly se nám tu ztrácet auta, což je velké plus. Také je větší pořádek v parkování, pro řidiče je hrozbou také to, že jim můžeme nechat auto odtáhnout. Pomáhají nám i městští strážníci z Jablonce.

* Budete ještě rozšiřovat parkovací plochy, nebo jsou dostačující?

Myslím, že na obec, která čítá 260 obyvatel, je 700 parkovacích míst dost. Spíše vidím budoucnost v tom rozšířit nabídku nástupních míst na magistrálu a u nich nějaké menší parkoviště vybudovat.