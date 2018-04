Běžkaře v Krušných horách překvapí výběrčí

Dobrovolné poplatky

Poplatky by měli od běžkařů v Krušných horách vybírat výběrčí na speciálních stanovištích. "Jakmile lyžař půjde do stopy, může si zaplatit na den například čtyřicet či padesát korun. Vymáhat peníze, jako se to běžně dělá v cizině, ale nesmíme," vysvětlil starosta Božího Daru Jan Horník. O fungování navrhovaného systému ale není přesvědčený, protože Češi by prý chtěli nejraději všechno zadarmo. Jak ale starosta říká, zkusit se musí všechno.

Vedení města dostalo od zastupitelů úkol, aby pro vybírání dobrovolného příspěvku na úpravu tratí všechno připravilo. Hlavním důvodem byly finanční problémy s údržbou běžeckých tratí v okolí Božího Daru i chování běžkařů.

"Když například přijedete do italských Dolomit, tak vás ani nenapadne, abyste si nekoupili známku do stopy. Karabiniéři vám totiž klidně dají pokutu sto eur," upozornil starosta Horník.

Češi platit nechtějí

A jaká je praxe v okolí Božího Daru? Zdejší strážníci zjišťují, že lidé místo na placených parkovištích parkují v místech, kde to dopravní značka zakazuje. Z 99 procent se jedná o turisty, kteří odstaví auto, jdou do stopy a za čtyři hodiny se vrátí. Neutratí ani několik korun za parkovné.

Božídarská radnice proto zvažuje krajní řešení. "Abychom odbourali problémy s parkováním, přestaneme tratě upravovat a běžkaři k nám přestanou jezdit," uvažuje starosta.

Pokud Boží Dar na začátku zimní sezony 2009/2010 najme výběrčí poplatků, nepůjde o jediný pokus v historii, jak získat peníze na úpravu tratí. V prosinci 2000 se totiž podél Krušnohorské magistrály objevilo sedm kovových kasiček. Do každé z nich běžkaři do dubna 2001 naházeli po tisícikoruně. Výroba kasiček se speciálním trezorovým zámkem přišla město na padesát tisíc korun. Úprava tratí přitom jen Boží Dar stála téměř půl milionu korun.

Navíc radnici hrozila až pokuta 500 tisíc, protože kraj prohlásil sbírku za nelegální.

S úspěchem se v minulosti nesetkaly ani odznaky. Jejich výroba stála 16 korun a lidé si "placky" mohli za stokorunu koupit v infocentrech, hotelech a penzionech. Akce se docela rozjela, protože jí dělali reklamu lidé ze Slovanu Karlovy Vary. Jenže ti byli téměř jediní, kdo si odznak kupovali.

Drahá údržba

Město Boží Dar se dostalo při úpravě lyžařských stop ve svém okolí do nezáviděníhodné situace. "Jáchymovský starosta Bronislav Grulich nám oznámil, že ve svém rozpočtu na letošní rok má maximálně sto tisíc korun na úpravu krušnohorské magistrály. A to je málo," informoval božídarský starosta Jan Horník s tím, že velkou pomocí by bylo schválení alespoň statisícové dotace z rozpočtu kraje.

Pokud se peníze nenajdou, ohrožená podle něj bude úprava deseti a dvacetikilometrového okruhu, jehož části vedou přes katastr Jáchymova.

Počasí v těchto dnech naštěstí nahrává úpravě sněhových stop. Když se totiž rolbám podaří upravit trať v pátek před víkendem a sníh vymrzne, tak lyžaři trasu nezničí a stopa vydrží až do příštího týdne. Jedna motohodina rolby v terénu stojí 1900 korun. Na úpravě tratí, které vedou z Božího Daru směrem na Pernink potřebuje rolbař přibližně šest hodin práce.



Zdroj: Mapy © PLANstudio