Seriál Běžíme na hrad 2015 startuje na Točníku

Běžíme na hrad je bodovaná seriálová akce pro nejen krosové běžce všech výkonnostních kategorií, ale koncipovaná tak, aby zaujala i jejich rodiny.

První díl seriálu s cílem na Točníku má pro účastníky připraveno několik tras: dlouhou v délce 10 km a krátkou 5,2 km, pro děti v různých věkových kategoriích pak v délkách 100, 600 a 1 500 m. Registrace začínající v 8:30 hod na fotbalovém hřišti v obci Točník v podhradí, kde je od 10 hodin připraven soutěžní program pro děti (Pohádková cesta) a pro všechny pak soutěžní kvíz Tajemství hradu s hodnotnými cenami.

Dopředu se lze s výhodnějším startovným registrovat on-line na www.bezimenahrad.cz, kde jsou i veškeré informace o seriálu. Prvních sto registrovaných obdrží zdarma seriálové tričko. Všichni registrovaní účastníci pak mají slevu na vstupném na hrady.

Seriál Běžíme na hrad nabízí závody v krásném okolí českých a moravských hradů v kombinaci se zajímavým programem i pro ty, kteří přišli třeba jen povzbudit závodícího člena rodiny. Především děti si pak přijdou na své, a to nejen při závodech. Seriál tak propojuje sport s historií a poznáním dějin naší vlasti.

Letošní program 17. 5. Točník

7. 6. Bouzov

13. 9. Loket

4. 10. Veveří

11. 10. Kunětická hora

„Myslím, že tahákem je symbióza rodinných zájmů potřebných pro zažití báječného dne se sportem,“ uvedl šéf seriálu Martin Plecitý. „Je to kombinace běžeckého závodu pro dospělé i děti, výletu s rodinou a programu nejen pro děti, které si mohou projít svoji Pohádkovou cestu na hrad, na níž budou plnit řadu úkolů s pohádkovými bytostmi na jednotlivých stanovištích. Aktivní běžec, který už není single, často musí řešit problém, co s rodinou. Nechat ji doma, nebo vzít s sebou na závod, kde se bude on bavit sportem a zbytek nudit čekáním? Při závodech seriálu Běžíme na hrad tento problém neexistuje, baví se všichni,“ řekl Plecitý.