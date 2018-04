Bezedná Hranická propast stále záhadná

Může se hodit Hranický kras

Hranický kras představuje unikátní území: na vzniku zdejších nejatraktivnějších jevů se prakticky nepodílela dešťová voda, nýbrž voda minerální, která prostupuje puklinami ve vápencích, přičemž dochází k rozpouštění horniny. Nevznikaly tudíž obvyklým způsobem – tj. shora, ale zespodu.

Druhou raritu Hranického krasu tvoří Zbrašovské aragonitové jeskyně na levém břehu Bečvy nad lázněmi. Veřejnosti jsou přístupny od dubna do října. Jak se tam dostat

Vlakem do Hranic na Moravě, odtud možné pokračovat do zastávky Hranice na Moravě – město či Teplic nad Bečvou, automobilem do Teplic nad Bečvou (případně Hranic), autobusem obdobně. Tip iDNES

Pěší okruh místního značení po trase – Hranice kemp – naučná stezka Hůrka s Hranickou propastí – Teplice nad Bečvou – Hranice kemp, dosahuje délky pouhých 4,5 km, tudíž je vhodný zejména pro rodinou turistiku s malými dětmi. Užitečné weby

propast.speleo.cz - stránky věnované výzkumu Hranické propasti

www.caves.cz - informace o Zbrašovských aragonitových jeskyních

mic.hranet.cz - Městské informační centrum Hranice

www.teplicenb.infomorava.cz - Teplice nad Bečvou

www.ltnb.cz - Lázně Teplice nad Bečvou