Běžecké trasy v Beskydech nikdo neupravuje

„Je jasné, že turisté by upravené trasy ocenili, ale problém je opět v penězích,“ uvedl místostarosta Velkých Karlovic Jan Drozd. O společné úpravě běžeckých tras jednala obec Velké Karlovice dokonce se sousedním Makovem na Slovensku, plány pak ale zhatil komplikovaný přechod přes státní hranice. Kdysi se pokoušely upravovat navštěvované hřebeny tělovýchovné jednoty, dnes je stav běžeckých tras odkázán prakticky jen na zájem zdejších provozovatelů vleků a horských chat.

"V současné době je to spíš záležitost jednotlivých středisek. Dříve nebo později se ale asi budeme muset v rámci mikroregionu i na takových projektech domluvit, zatím jsou ale spíše v záloze,“ uvedl zástupce starosty v Rožnově pod Radhoštěm Václav Mikušek.

Díky nadšencům se dá vyrazit

Několik málo oblíbených úseků dnes udržuje pár nadšených soukromníků, kteří z turistů v zimě žijí, na vlastní náklady. Na upravenou stopu tak narazí běžkaři na části hřebenovky Vsetínských vrchů ze Soláně na Vsacký Cáb a na Dušnou, zařízení na úpravu běžeckých stop koupila i společnost Ski alpin, která provozuje lanovku a vleky na Pustevnách. Nový osmikilometrový okruh letos vznikl u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. „Turisté by si ve Velkých Karlovicích a okolí zasloužili udržované stopy. Bohužel taková komplexní služba tady zatím chybí. Přitom lidé mají velký zájem, někteří dokonce nabízí za vstup na upravený okruh peníze,“ uvedl vedoucí hotelu Horal Leo Bača.

Provozovatel hotelů Horal, Galík a Lanterna upravuje na vlastní náklady zatím jediný okruh na Karlovicku a v Javorníkách, který vede kolem pralesu Razula. „Plánovali jsme upravovat i tak zvanou velkokarlovickou magistrálu podél slovenské hranice, ztroskotalo to ale na sporech o soukromé pozemky,“ dodal. Vstřícný přístup okolních obcí mu ale nechybí, zatím se prý jen nenašel člověk, který by se důsledněji angažoval.

Příspěvky na úpravu hřebenovky od Dušné na Soláň má od obcí slíbeny i Igor Levč, který spolu s některými provozovateli vleků tuto trasu v zimě projíždí na skútru. „Zatím je to ale všechno v plenkách, a úpravu táhneme víceméně sami s jedním vlekařem. Starostové okolních obcí jsou však vstřícní a mají zájem, aby to někdo dělal, takže jsem do budoucna optimistický,“ poznamenal majitel chaty na Vsackém Cábu.

Situace, která je běžná na Šumavě, v Krkonoších či Jizerských horách, kde se na úpravu běžeckých tratí skládají obce, národní parky i krajské úřady, v Beskydech ale zatím nehrozí. „Určitě by šlo využít i peněz z Evropské unie, z programů typu Phare a podobně. Zatím se tím ale v této rovině bohužel nikdo nezabývá,“ soudí Levč.

Horská služba by zlepšení uvítala

Lepší podmínky pro běžkaře by v Beskydech přivítali i záchranáři zdejší Horské služby. Udržovaná běžecká stopa je totiž mnohem bezpečnější. „Nehledě na to, že i zážitek z jízdy je příjemnější. Je škoda, že Beskydy nabízí jen málo kvalitních běžeckých tratí,“ poznamenal náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica. Časté návrhy z řad veřejnosti, aby frekventované trasy projížděla na svých skútrech horská služba, ale rozhodně odmítá I kdyby záchranáři chtěli, jinou činnost než je záchrana zraněných či ztracených lidí vykonávat nemohou. „Nás platí ministerstvo zdravotnictví, můžeme se věnovat pouze záchranné činnosti. Navíc pravidelná údržba běžeckých stop je dost drahá a měla by být věcí především provozovatelů středisek,“ dodal.

Oblíbené trasy v Beskydech a Javorníkách:

Bumbálka - Soláň - 15 km - neupravovaná

Bumbálka - Bílý Kříž - 20 km - neupravovaná

Soláň - Vsacký Cáb - Dušná - 18 km - udržovaná skútrem

Kasárna - Kohútka - 25 km - neupravovaná

Velké Karlovice - prales Razula - 8 km - upravovaná

Pustevny - Martiňák - 8 km - upravovaná

Radhošť - Velký Javorník - Jehličná - 22 km - neupravovaná