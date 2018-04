Bez repelentu lednický park neuvidíte. Komáři ohrožují turistickou sezonu

Zní to jako námět levného hororu: jakmile zmizí slunce za obzorem a začne se smrákat, není radno chodit ven ani otevírat okno. Avšak tento příběh prožívají lidé v desítkách vesnic i měst v oblastech zasažených květnovými povodněmi. Komáři jsou všudypřítomní.

"Venku se večer nedá vůbec vydržet. Hejna bodavých komárů vás doslova oblepí. Vydržíte maximálně deset minut. A bez repelentu? Ani krok," pousměje se syn majitele jedné z restaurací se zahrádkou v Rohatci na Hodonínsku Tomáš Blahůšek. Na obvykle plnou terasu jeho podniku si nikdo netroufne sednout.

Ani repelent, který by měl komáry odpuzovat, není samospasitelný. Třeba Vladimír Mihula z Polanky nad Odrou si jich nakoupil rovnou pět. Přesto se komářím bodnutím nevyhne. "Chodíme se ženou na ryby a ona se třeba i čtyřikrát za hodinu nastříká, ale nepomáhá to. Jako by už si ti komáři zvykli," kroutí hlavou Mihula, který bydlí nedaleko jednoho z největších popovodňových líhnišť v kraji.

Komáři jsou stále agresivnější i přes den. "A večer se to nedá vydržet vůbec. Jediná možnost je zavřít dveře a dát sítě do oken, jinak jste bez šance," dodává Mihula.

Komáří kalamity už zažil několikrát, ta letošní je ale podle něj suverénně nejhorší. „Při posledních povodních voda rychle opadla a hned zmizela. Teď se tady ale držela dlouho, takže komárů jsou mraky,“ říká Mihula.

Jedenasedmdesátiletou chatařku Františku Vaňákovou z Ostravy Výškovic dokonce hmyz 'vyhnal' z chaty. Stáhl se do ní během parného dne. "Chtěla jsem se převléct, ale nedalo se to. Byla to hrůza, kolik jich tam bylo," posteskne si žena.

Bez repelentu lednický zámecký park neuvidíte

čím hrozí komáři Komáři v Česku nepřenášejí žádné nebezpečné choroby, ale citlivým lidem mohou štípance způsobit velmi nepříjemné otoky, do nichž se může zanést infekce, když se rozškrábou. Na komáry platí repelenty s účinnou látkou DEET v množství alespoň deset procent, fungovat by měla také účinná látka icaridin. O komáří kalamitě hygienici mluví, když hmyz útočí více než desetkrát za minutu.

Bez repelentu se téměř nedá vyrazit do proslulého Lednicko–valtického areálu. Zdejší lesy, protkané rybníky, jsou komárů plné i v běžné sezoně, letos je jejich počet extrémní.

"Sotva zapadne slunce, ale také po ránu to bez ochrany nejde," připouští správce zámeckého parku v Lednici Oto Bernad. Tvrdí ale, že se turisté nemusí bát na jih Moravy jezdit, zkazky o nesnesitelných hejnech, která z parku každého spolehlivě vyženou, jsou podle něj nadsazené.

Hoteliéři a majitelé kempů se kvůli komáří kalamitě nadcházející sezony bojí. Lidé, kteří se neustále ohánějí a plácají po kůži, zrovna velkou útratu neudělají. "Lidé se kvůli komárům zdrží maximálně na jedno pivo," posteskl si třeba Tomáš Novák, majitel restaurace U Zvona, která je jen kousek od přírodního koupaliště Štěrkoviště v Otrokovicích.

Situace se navíc stále zhoršuje, miliony komárů se ještě nevylíhly z larev, ale zničit všechny líhně ve stovkách povodňových tůněk je nemožné.

V Tlumačově na Zlínsku už včera začali s postřiky létajících komárů, a to přímo ve městě.

Ulicemi projíždělo auto, které do vzduchu rozprašovalo mlhu obsahující insekticid. Ten má zahubit létající komáry. Lidem, domácím zvířatům, ale ani jiným druhům hmyzu by neměl ublížit. Podobnou scénu vidí místní potřetí od roku 1997. „Vždy po povodních je u nás situace s komáry neúnosná,“ řekl starosta Tlumačova Jaroslav Ševela. Bodavý hmyz by na ošetřených místech mohl zmizet alespoň na pár dnů.

Erich Pazdziora z ostravského Zdravotního ústavu, při odchytu a průzkumu komárů podél řeky Odry

Repelenty nezabírají, tradiční recept sází na česnek

Lidé v zasažených oblastech si stěžují, že na komáry nezabírá žádný dostupný prostředek. Dokonalé nejsou ani sítě v oknech, natož odpuzovače do zásuvek. Místní proto občas sázejí na tradiční recepty. "Česnek, B-komplex a také speciální babský odvar s rozmarýnem na potírání pokožky," vypočítává sedmatřicetiletá Šárka Chromková z Hodonínska, co jí poradila proti mračnům komárů maminka.