Bez přilby už ani oblouk! Tipy, jak vybrat tu pravou

Průměrný lyžař dosahuje na sjezdovce více než dvojnásobné rychlosti jízdy na kole, kde je helma již běžnou součástí výstroje. A i když máte pocit, že jste natolik dobrým jezdcem, že vám se přece nic nestane, nikdy nevíte, jak jsou na tom ostatní. Není tedy nic jednoduššího než své zdraví chránit.

Z čeho vybrat

Základní dělení lyžařských přileb je na přilby celoskeletové s tzv. tvrdým uchem a na přilby s uchem měkkým. Ty druhé ve výběru zákazníků vedou, neboť poskytují větší komfort při nošení. První verze je určena především závodním a velmi sportovním lyžařům, některé typy se také dají doplnit integrálním chráničem brady.

Naopak vezmete-li si na lyže či snowboard přilbu s měkkým uchem, budete pro vaše potřeby chráněni prakticky stejně dobře, navíc je v ní pohodlnější ježdění a lyžař se v ní méně potí.



Helma Stratos od Briko. Model s pevným uchem

Jak vybírat

Nejdůležitější při výběru přilby je, aby vám na hlavě přesně seděla. Nepočítejte s tím, že "se to nějak poddá", nevycpávejte si přilbu kulichem ani neupevňujte lyžařskými brýlemi. Nic z toho nefunguje, správná přilba vám musí padnout i bez zapnutí. Nestyďte se jich v obchodě vyzkoušet co nejvíce a bez skrupulí si v každé pohovte, jak dlouho potřebujete. Jen tak poznáte, zda vás netlačí či není zbytečně velká.

Velikosti se udávají ve dvojčíslech podle obvodu hlavy v centimetrech. Každá značka má na trhu přilby několika tvarů a hloubek, aby si vybral opravdu každý.

Na co se zaměřit

Správně nasazenou přilbu máte, pokud prostor mezi obočím a přilbou netvoří více než dva tři centimetry. Nikdy byste tedy neměli mít odkryté celé čelo. Helma také nesmí ani trochu tlačit. Z toho mohou být bolesti hlavy a helma se pak stává nepoužitelnou.

Když už jste si našli správnou velikost a tvar, podívejte se na větrací otvory. Větrání může být buď permanentně otevřené, což může být při silném větru a mrazu nevýhoda, nebo regulovatelné.

Zejména muži, kteří se při jízdě potí, by měli vybírat i pro rekreační jízdu dobře odvětranou helmu freeridovou s více větracími otvory. Jezdit se zpocenou hlavou není nic příjemného.

Známou pravdou je nutnost zkoušení nové přilby současně s brýlemi a obráceně. Ne každý typ lyžařských brýlí je kompatibilní s helmou. Ta vám je nesmí srážet na nos, ani byste neměli mít prostor mezi obroučkou a přilbou na čele.

Další věcí je hygiena helmy. Nejjednodušším řešením je pořídit si speciální slabou čepičku, která se vyrábí z lehkých funkčních materiálů a má ploché švy. K jednoduchému čištění také postačí polstrovanou vnitřní část otřít vlhkým hadříkem, některé tipy helem mají odepínatelnou výstelku, která se snadno vypere v pračce. Ty se ovšem v některých případech shrnují, čímž výrazně snižují pohodlí.



Přilba Westige, Ema. Design speciálně pro ženy.

Helma pro děti

Nošení přileb pro děti a mladistvé není na českých sjezdovkách povinné, můžete se ale setkat s tím, že přilbu bude vyžadovat lyžařská škola.

V Evropě tento bod upravují jen italské zákony, které na svah nevpustí bez přilby jezdce mladšího 14 let. S podobným nařízením se můžete setkat i v některých resortech USA, v Norsku dostane jezdec s přilbou slevu na skipas. Její užití ještě není úplnou samozřejmostí.

Při výběru přilby dětem nespoléhejte na to, že dítě helmu doroste, a dopřejte mu opravdu tu, která velikostně odpovídá. Dětská hlava neroste tak rychle, pouze v případě, že je velikost na rozmezí dvojčísla, sáhněte po té větší.

Na dětských helmách se často setkáme s regulovacím kolečkem v zadní části. Nepočítejte s tím, že tato přilba sedne za každých okolností. Takové kolečko přilbu dotáhne pouze v jednom bodě, nikoliv po celém obvodu hlavy.



Přilbu s dětským potiskem budou malí lyžaři milovat a bez odporu nosit

Technologie

Při výrobě helem se používají dvě základní technologie. Při první se polystyrenová část ke skořepině lepí (taková helma je o něco těžší, ale levnější), nebo se používá technologie in-moldová, kdy se ke skořepině polystyren lisuje za velkého tlaku. To umožňuje snížení tloušťky i váhy helmy. Pro zajímavost – nejlehčí helma na evropském trhu váží 340 g a vyrábí ji firma Westige (cena cca 1 400 Kč).

Crash testy

Jak dětské, tak dospělácké přilby se testují na odolnost v tahu, tříštivosti, teplotním rozdílům a nárazu. V přímém nárazu do pevného prvku musí snést rychlost 35 km/h. Podstatná většina nárazů se však stává s podílem skluzu. Pokud by totiž měla helma vydržet přímý náraz v osmdesátikilometrové rychlosti, musela by vážit tři kila a v šířce měřit 8 cm. Nehod způsobených nárazem do pevného bodu je naštěstí minimum. Naneštěstí jsou to ty, u kterých dochází ke smrtelným úrazům zlomením vazu.

Vězte, že při odtlumení nárazu praská vnitřní polystyrenová část, nikdy ne vnější skelet, jehož střepiny by vás mohly dále zranit.

Vychytávky

Čím je přilba chytřejší, tím je také dražší. Neobejdete-li se bez hudby ani na sjezdovce, můžete si pořídit helmu se zabudovaným mp3 přehrávačem a zbavit se tak nepohodlných sluchátek s kabelem.

Díky zabudovanému mikrofonu a technologii Bluetooth můžete ve své helmě přijímat telefonní hovory bez toho, abyste museli vyndat ruku z rukavice.

Ale třeba vám jen stačí, že je vaše helma bezpečná, pohodlná, teplá a krásná a že jste dalším chytrým sněhomilem, který už nejezdí nahoře bez.



Přilba Giro se zabudovanými sluchátky a Bluetooth technologií



Tipy na nákup

www.snowboards.cz

e-shop a kamenné prodejny ve Vrchlabí a Třebíči

www.lyze-shop.cz

e-shop a kamenná prodejna Madosport v Brně

www.skiservis.cz

e-shop a kamenná prodejna Praha – Radotín