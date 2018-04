Betlemský hotel rozděluje frontu

Poté si mohlo vydechnout, že honosná budova, postavená v roce 1910 někdejším starostou Betléma, neutrpěla na kráse. Po celých deset dnů byla totiž ulice, kde se hotel nachází, dějištěm nejprudších ozbrojených srážek, jaké zažilo palestinské území za poslední čtyři roky.

V celém Předjordánsku a v pásmu Gazy si boje vyžádaly šest mrtvých a tisíc zraněných, ale vyvolené, kteří si mohli dopřát pokoj v ceně 1500 franků za noc, to podle ředitele hotelu Keese Houvelinga neodradilo. Zatímco CNN vysílala obrázky hotelu zahaleného dýmem ze zapálených pneumatik a granátů se slzným plynem, "klienti snídali v atriu," říká. "Chceme vést náš hotel jako každý jiný Intercontinental," trvá na svém holandský ředitel.

Hotel přesto nestojí na ledajakém místě. Jeho fasáda se otevírá do jedné z jediných tří ulic Betléma, kde mohou mladí Palestinci zaútočit kameny na vojáky izraelské armády, rozmístěné o 200 metrů výš před Rácheliným hrobem. Z jedné strany se rozkládá město pod palestinskou samosprávou, z druhé okupované území, kde táboří "nepřátelská" soldateska.

"Jsme tu na bojové linii," přiznává Rami Zejdan, pověřený vztahy s veřejností. "Do reklamního brožury jsme to ale nenapsali," usmívá se jeho nadřízený. Pro některé návštěvníky by to však mohlo znamenat atrakci navíc. Poutníci, kteří během květnových událostí cestovali autobusem do baziliky Narození Páně, dokonce požádali řidiče o zastavení, aby si mohli vyfotografovat tuto "válečnou zónu". Není rovněž lehce stravitelné, že z druhé strany hotelu se nachází uprchlický tábor Aida, v něm již 52 let živoří 4000 Palestinců. Na očích mají pro ně nedosažitelný luxusní bazén a palmový háj. Tak to chodí při cestách do Izraele a Palestiny. Různé světy se míjejí, ale nesetkávají se, někdy se ani navzájem nevidí. Pro cestovní kanceláře není nic snazšího než se citlivým místům vyhnout. Po spatření zátarasů a vojenských stanovišť na silnicích odjíždějí někteří turisté s pocitem, že právě opouštějí zemi ve válečném stavu. Většina z nich tomu ale nevěnuje pozornost, celá šťastná, že navštívila Svatou zemi.

Po květnových srážkách přislíbila palestinská autonomní správa, v jejíchž řadách figurují velcí finančníci, akcionáři hotelu, že zabrání pouličním rvačkám před tímto luxusním přístavem. "Pokud se ulici nepromění v bitevní pole, budeme mít rychle plno," prohlašuje s důvěrou ředitel.