Z Velkého Javorníku do Horeček. NEJ výhledy na Beskydy a bizarní areál

Velký Javorník je velmi oblíbeným výletním místem a patří mezi nejnavštěvovanější lokality celých Beskyd. Jeho popularita ještě vzrostla poté, co byla v roce 2013 na vrcholu otevřena dřevěná, volně přístupná rozhledna připomínající svou architekturou dřevěné lidové stavby z okolního regionu.

Veřovické vrchy Velký Javorník je součástí Veřovických vrchů, které tvoří nejzápadnější výspu Moravskoslezských Beskyd. Táhnou se mezi Valašským Meziříčím a Frenštátem pod Radhoštěm od západu na východ a v délce zhruba 12 km vytváří výrazný horský hřeben jakoby poskládaný z několika kopců, které směrem k Frenštátu mohutní a nabírají výšku. Na sever spadají strmými svahy, zatímco k jihu se sklání pozvolna a méně nápadně. Nejvyššího bodu dosahují na Velkém Javorníku (918 m).

Z jejího ochozu se otevírá nerušený výhled především na severní svahy beskydských velikánů Lysé, Smrku, Kněhyně a Radhoště a na město Frenštát, které leží přímo dole jako na dlani. Je vidět rovněž starobylý Štramberk s vyčnívající Trúbou, vápencový lom na Kotouči a spousta vesnic i měst v Moravské bráně. Za příznivé dohlednosti lze spatřit i sopku Velký Roudný a Jeseníky s Pradědem. Jen si místy musíte dávat pozor na hodně nízké stropy.

To ve starobylé turistické chatě Pohorské jednoty Radhošť z roku 1935 bývají stropy jediným volným místem. Dřevěná stavba na kamenné podezdívce již dávno kapacitně nedostačuje a zvláště o víkendech doslova praská ve švech. Maličká restaurace má svou stabilní klientelu, která se v ní pravidelně setkává. Jsou mezi nimi i tací, kteří mají více než tisíc výstupů. Stísněné prostory kompenzuje stylové prostředí, domácí kuchyně a vždy dobrá nálada kolem výčepu. Ubytování se tady neposkytuje, takže večer musí všichni zase zpátky dolů.

Chata a rozhledna na Velkém Javorníku Veřovické vrchy z Velkého Javorníku

Velký kámen a pramen Jičínky

Cest dolů z Velkého Javorníku se nabízí hned několik. Rozhodně se nesnažte spouštět se nazdařbůh mimo značky a hledat shora chráněné území Velký kámen, o němž referují mnohé turistické servery. Severně orientované svahy, kde se výše zmíněné území nachází, jsou totiž tak strmé, že se jimi vůbec nedá jít. Zasloužily se o to veliké, dnes již fosilní sesuvy, přičemž přírodní památka Velký kámen (zvaná též Zřícená skála) je jedním z nich. Prohlídku lze doporučit pouze od lesní cesty zespodu. Narazíte na ni během sestupu do Veřovic po modré značce.

Pramen Jičínky

Do Veřovic k vlaku vede z Velkého Javorníku ještě druhá, o něco delší trasa oklikou údolím říčky Jičínky, pramenící na jižním úbočí hory. K vydatnému a upravenému zřídlu, které se nachází kousek pod hlavním evropským rozvodím Odra – Dunaj, vede odbočka z červeně značené magistrály. Po této magistrále lze také pokračovat přes jednotlivé vršky Veřovických vrchů směrem na západ a dojít po 14 km na vlakové nádraží do Hostašovic. Je to nenáročná a příjemná hřebenová trasa, která v podstatě neustále mírně klesá. Nabízí mnoho hezkých krajinných scenérií i několik dalších cenných přírodních lokalit.

Plynulé a pohodlné klesání narušují jen krátké výstupy na jednotlivé vršky, které se však postupně směrem k západu stále více snižují. Nejvýrazněji vystupuje masív Dlouhé (880 m) s pěkným pohledem na masív Radhoště. V celé délce hřebenovky vás budou provázet panely naučné stezky, jež prozradí mnoho zajímavostí z bezprostředního okolí.

Hotel Vlčina na Horečkách

Ožívající turistický brownfield Horečky

Asi většina návštěvníků Velkého Javorníku však sestupuje směrem na východ k Frenštátu pod Radhoštěm a to po serpentinách zeleně značeného chodníčku. Ten vás po 4 km dovede do pozoruhodné lokality s názvem Horečky. V době první Československé republiky to bylo turisticky frekventované místo, které se svým významem blížilo nedalekým Pustevnám.

O vznik se zasloužil frenštátský továrník Petr Polach, který vybudoval na Horečkách unikátní rekreační středisko skládající se z chatové osady, koupaliště a tří budov – Pantáta, Panimáma a Mariánka. Komplex nabízející až 300 ubytovacích míst se kromě obvyklé rekreace využíval také k firemním konferencím, večírkům, schůzím a oslavám. Areál dožíval ještě coby objekt ROH v 80. letech 20. století, ale dnes je ve zcela dezolátním stavu.

Na Horečkách najdete spoustu dalších objektů různých stylů a významů, z nichž některé jsou nové či nově opravené, jiné více či méně zpustlé. Dohromady vytvářejí rozporuplnou až bizarní směs, z níž je člověk neznalý místa mírně překvapený až dezorientovaný. Obnovený je například památník T. G. Masaryka z roku 1938 a výletní restaurace Rekovice s moderními interiéry, ale tradičními krajovými jídly. Zdevastovaný a již dlouhá léta zavřený hotel Vlčina si naopak na svou někdejší slávu asi hezky dlouho počká. Nepříliš udržovaně působí také skokanský můstek K 90 z roku 1973, svého času největší můstek s umělou hmotou na světě, postavený po úspěchu frenštátského rodáka Jiřího Rašky na zimní olympiádě v Grenoblu. Osobitý kolorit objektů na Horečkách dotváří „nebeský chodník“ mezi korunami stromů, moderní dřevěná zvonička Strážkyně Beskyd nebo lurdská kaple z roku 1902 připomínající bunkr zapuštěný do svahu.

Město Frenštát spolu s obcí Trojanovice, kam Horečky katastrálně patří, se poslední dobou snaží o pozvolnou revitalizaci této léta zanedbávané a do značné míry zapomenuté lokality.

Může se hodit Jak se tam dostat:

Ideálním dopravním prostředkem pro turistiku v oblasti Velkého Javorníku a Veřovických vrchů je železniční trať Ostrava – Valašské Meziříčí, která se proplétá přímo na úpatí. Jednotlivé zastávky mezi Frenštátem a Valmezem lze použít jako východiska. Zvláště vhodné jsou Veřovice, odkud vede nejkratší trasa (5 km) na Velký Javorník.

Do Veřovických vrchů lze vyrazit také od jihu od železnice nebo silnice Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, nástupy jsou však podstatně delší. Výstupy na Velký Javorník (918 m)

1) z Frenštátu po zelené – cca 6 km

2) z Veřovic po žluté a modré – cca 5 km

3) z Rožnova po zelené a červené – cca 10 km

4) ze sedla Pindula po modré a červené – cca 5 km Itinerář hřebenovky Veřovických vrchů

Frenštát – Horečky (zelená), 2 km – Velký Javorník (zelená), 6 km – pod Kamenárkou (červená), 9 km – Dlouhá (červená), 10 km – Krátká (červená), 12 km – Huštýn (červená), 14 km – Trojačka (červená), 16 km – Hostašovice (červená).

Celkem asi 21 km. Mapy 1 : 50 000 KČT č. 96 – Moravskoslezské Beskydy