Beskydy lyžaře příliš nelákaly

Řada lidí zůstala doma zřejmě i kvůli blížícím se vánočním svátkům. Největší příliv lyžařů očekávají v Beskydech až od konce prosince.V horách je nyní 40 až 75 centimetrů sněhu. Nejsilnější pokrývka leží na Lysé hoře, kde už je asi metr sněhu. O víkendu byly otevřeny téměř všechny sjezdové tratě. Ale i když byly hory poloprázdné, členové Horské služby v Beskydech i Jeseníkách měli dost práce s ošetřováním raněných."Pomáhali jsme dvanácti lidem, kteří si ublížili při sjezdovém a běžeckém lyžování nebo jízdě na snowboardu," uvedl dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust. Většinou se podle něj jednalo o lehčí poranění rukou, nohou či ramenou. "Ale měli jsme tu i jeden těžký úraz snowboardistky, která si poranila krční páteř," dodal.Sedmnáctiletou dívku z Havířova, která se zranila v Malenovicích, převážel do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy. "Dívku jsme přebírali od členů horské služby přímo na sjezdovce. Při jízdě na snowboardu spadla a udeřila se do hlavy tak nešťastně, že si to vůbec nepamatuje. Utrpěla středně těžký otřes mozku s přechodným výpadkem paměti a navíc si poranila krční páteř," uvedl lékař letecké záchranné služby Radim Koukal.Zraněná dívka si při transportu stěžovala na bolesti hlavy a krku při jakémkoli pohybu hlavo. Nohama i rukama mohla naštěstí hýbat bez omezení. "S horskou službou máme velmi dobrou spolupráci a se všemi jejími členy jsme v trvalém rádiovém spojení," uvedl Koukal. "Pokud má kdokoli z nich podezření na vážný úraz, může nás okamžitě zavolat vysílačkou," podotkl Koukal.V Jeseníkách byla tentokrát situace příznivější. "Návštěvnost všech středisek byla malá. Zřejmě i díky tomu jsme za celý víkend jsme zaznamenali jen tři lehká zranění a jeden těžší úraz," řekl dispečer Horské služby Miroslav Černý. "Nikdo neměl omrzliny, nikdo se neztratil," dodal.