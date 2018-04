Prostě pár fotek: Beskydy, Frýdek-Místek a okolí

Tento článek neměl vůbec vzniknout. Byl jsem 10 dnů v Beskydech na kole a sem tam udělal mobilem fotku a poslal známým. Odezva byla až podezřele pozitivní a padl nápad, že by to mohlo zajímat více lidí. Tak dejte vědět v diskusi, co na tento formát článku říkáte.

Prostě pár fotek Tento formát nemá za cíl podávat komplexní turistické informace ani podrobná fakta. Ostatně, kolik měří Milešovka, si v dnešní internetové době najde každý během chvilky. Jde spíš o jakousi „upoutávku“, která má ukázat aktuální situaci v dané lokalitě z pohledu někoho, kdo „zrovna šel kolem“. A vůbec nemusí jít o známou turistickou oblast. Naopak, zejména zajímavosti ze „zapadlejších“ míst je asi lepší rovnou vidět, než si číst nudné encyklopedické údaje. Až na výjimky pak v těchto článcích nenajdete ani servis v podobě rozmístění hospod, dětských hřišť, cykloservisů nebo ceníky parkovného. Máme totiž za to, že s tím vám stejně na základě vlastních zkušeností vždy nejlépe poradí místní.

Většina lidí při návštěvě Beskyd hledá ubytování přímo v některé horské vesnici, ale není od věci zvážit zhruba šedesátitisícové město Frýdek-Místek, které má několik výhod. V případě špatného počasí a večer se tu dá leccos podniknout a navíc leží na dráze, takže nepotřebujete auto.

Do "centrální" a těšínské části Beskyd se tak dostanete vlakem, nemluvě o tom, že přímo z města je to do hor do 20 kilometrů, takže není problém tam dojet rovnou na kole. A vlakem se dá dojet i do Frenštátu pod Radhoštěm a Valmezu, takže se dá pokrýt i valašská část. Na druhou stranu je to pak zase kousek do Ostravy.

Ve druhém zářijovém týdnu byl déšť prakticky vkuse na spadnutí, takže úplně do nitra hor jsem se moc nepouštěl, ale i v okolí města se dá dobře jezdit. Fajn je třeba zhruba třicetikilometrová projížďka poli a vesnicemi do Českého Těšína a odtud jen přes řeku do polského Cieszyna. Přes F-M vede cyklotrasa z Ostravy na Ostravici a dále do hor. Ta má zase výhodu, že vede vesnicemi, kde jezdí vlak, takže pokud se počasí pokazí, je to k nejbližšímu nádraží vždy relativně kousek, a dá se tak zpátky dojet víceméně bezbolestně.

V okolí města je i celá řada vodních ploch, které samy o sobě mohou posloužit jako cíl kratší vyjížďky a v létě se tu dá koupat. Ano, koncem září je zmínka o koupání dost velkým křížem po funuse, ale předpokládám, že za rok to tady bude všecko stát úplně stejně jako letos. Alespoň tedy doufám.

V době mojí návštěvy bylo ještě "skoro léto", ale již brzy se navíc příroda zabarví do podzimních tónů, a to je čas, kdy jsou Beskydy snad nejhezčí z celého roku. Tak se přijeďte podívat. Podle některých pramenů má být v říjnu krásné počasí a z velké části Česka je to sem do tří hodin autem, takže dává smysl třeba i jen prodloužený víkend.

Od revoluce se v Beskydech hodně zlepšilo. Už zase se zelenají a například svoz dřeva v chráněné krajinné oblasti nezřídka obstarávají koně. A dokonce přímo uprostřed F-M (alias Fajne-Mjesto) se dá v řece bez problému koupat. Tak nám tu prosím akorát nedělejte brajgl.