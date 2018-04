Beskydští vlci: evropské rodinné stříbro

Není to tak dávno, co se vlci vyskytovali už jen v pohádce o Červené karkulce, v legendách a mýtech. Vlky v Evropě, Severní Americe i Asii po desítky let decimovaly a ničily ocelové pasti, palné zbraně, strychnin a fanatická lidská nenávist.