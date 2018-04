Beskydský Radhošť má opět svého pohanského strážce

K vidění je tu ledacos po celý rok, v zimě pak navíc návštěvníkům slouží několik lyžařských zařízení a sjezdovek svažujících se do rozšafných beskydských údolí. A jak dodávají někteří starousedlíci, ve zdejším okolí bývá většinou o něco chladněji než v jiných částech Beskyd, takže i naděje na sněhovou přikrývku tady může být větší.

Vypravíte-li se na Radhošť směrem od Frenštátu pod Radhoštěm, můžete si hned na začátku zpestřit cestu jízdou na poměrně dlouhé lanovce. Její dolní stanice je jen několik set metrů od parkoviště v Ráztoce, kam se dostanete autem. Za 45 korun se můžete nechat pohodlně vyvézt až na Pustevny. Zvláště v zimě je díky opadaným stromům z lanovky dobře vidět celý hřeben Radhoště a tak si dobře můžete prohlédnout celou trasu cesty.

Vzhledem k tomu, že Pustevny jsou mezi lyžaři, ale i běžnými turisty velmi oblíbené (mimo jiné i díky snadné dostupnosti, neboť z druhé strany sem vede silnice), milovníci samoty asi budou odsud rychle prchat. Ale ani ti by neměli opomenout prohlídku místní unikátní architektury. Skupina dřevěných staveb Maměnka, Libušín či Tanečnice totiž působí zvláště v zimním období velmi malebně. Třeba při pohledu z nedalekého altánu, který je zbudován na skále ve směru na samotný vrchol Radhoště.

Odtud už je to jen několik minut k místu, které se stalo snad nejznámějším místem celých Beskyd. Několikametrová socha pohanského boha Radegasta hlídá cestu k vrcholu a každý, kdo tudy prochází, se u ní zastaví. Socha Albína Poláška z roku 1931 strážila kraj až do loňského roku. Potom byl zvětralý originál převezen do Frenštátu a po několikaměsíční "absenci" nahrazen žulovou kopií a tak Valaši mají opět svého ochránce. Mimochodem právě jeho dočasné nepřítomnosti přičítají někteří místní obyvatelé loňské zničující povodně.

Od Radegasta zbývají na vrchol Radhoště necelé dva kilometry. Pokud je zde málo sněhu, vede tudy široká udusaná cesta. Když ji pokryje bílá přikrývka, změní se v běžkařskou "autostrádu". Někoho přitahují zdejší lyžařské terény, jiného samotný vrchol hory. Avšak prakticky nikdo se nezapomene zastavit v horském hotýlku Ragegast na něco teplého. Zvláště pokud je velká zima, výborně se osvědčuje zdejší specialita - horké mléko s rumem, vanilkovým cukrem a rozpuštěným máslem.

A je tu vrchol. Jeho dominantou je poutní dřevěná kaple sv. Cyrila a Metoděje z let 1896-98, u ní kříž a sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Je odtud rovněž skvělý rozhled do okolní krajiny, který však poněkud kazí stožár televizního převaděče.

Kdo se odsud nechce vracet stejnou cestou, dostane ještě jednu radu: stačí se pustit přímo dolů po sjezdovce a následně po modré značce, která vede až k vyhlášené restauraci Koliba v sedle Pindula. A u ní je zastávka autobusu, který vás zaveze zpátky do Frenštátu.

JAK SE TAM DOSTAT: Autem do Ráztoky po silnici z Frenštátu pod Radhoštěm, potom asi 400 metrů k lanovce na Pustevny. Autem na Pustevny po silnici E442 a odbočit mezi Prostřední a Horní Bečvou. Pro pěší výstup se nabízí celá řada značených tras, mezi nejpoužívanější patří červená značka, která začíná v Rožnově pod Radhoštěm.

KDY VYRAZIT: Radhošť, stejně jako celé Beskydy, patří k oblíbeným turistickým místům po celý rok. Nejvíce návštěvníků sem přichází samozřejmě v zimě a v létě.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA: Záchranná služba Rožnov pod Radhoštěm 0651/55444, Horská služba Beskydy 0657/97335.