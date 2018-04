Beskydská idyla na Slovensku

Vozíček s malým chlapcem se naklápí do zatáčky. Kluk piští a mává rodičům, kteří zůstali stát pod bobovou dráhou. Svou odvahu si zde může každý vyzkoušet na trampolínách, bobové i opičí dráze, kde lze šplhat ve větvích stromů z lana na lano. Atrakcí, které nadchnou nejen děti, ale i dospělé, nabízí zábavní park Sunparadise pod Velkou Račou bezpočet.

Jezdí sem lanovka, já jsem si ale cestu k adrenalinovému koutku vyšlápla pěšky po žluté turistické značce. A chci pokračovat dál - až na nejvyšší vrchol Kysuckých Beskyd, na Velkou Raču.

Začíná to prudkým výstupem, který se zvedá z parkoviště Dedovka. Cesta vede po lyžařském svahu a ústí v širokou louku s beskydskými chaloupkami. Odtud už je to jen pár set metrů do Sunparadise. Na nejvyšší vrchol Kysuckých Beskyd je to odtud hodina ostré chůze.

Cesta vede lesem. Jen místy se stromy otevírají, aby nabídly výhled na okolní kopce. První pauzu si můžete dát u lanovky Marguška. Svítí novotou. Velká Rača se totiž stala jedním z nejambicióznějších lyžařských projektů na Slovensku. V Beskydech, jejichž nejvyšší vrcholy jen lehce přesahují tisíc metrů, vyrostly tři velké lanovky (čtyřa šestimístné) s kapacitou 9600 osob za hodinu. Místní se pyšně srovnávají s alpskými středisky a lyžařů každý rok přibývá.

Minu lanovku Láliky a opět se nořím do lesa. Cesta se zdá nekonečná. Pak najednou vidím planinu s malou rozhlednou. Vrchol Velké Rače, 1236 metrů nad mořem. Jsem v samém srdci hor. Beskydy nejsou žádné veleštíty, ale příjemně zvlněné kopce. Takové, jako když zmrzlinář naloží ošizenou porci do kornoutu. Nejmenší sestra slovenských Tater.

V dálce napravo se zdvihá Malá Fatra, nalevo moravské Beskydy. Kdesi na obzoru vidím obrysy Západních Tater a do Polska je to jen pár kroků.

Překonávám pomyslnou hranici a v polské hospůdce si dávám jejich specialitu. Polévku žurek a pivo Žiwiec. Po výstupu chutná obojí náramně. Ty, kteří si nechají auto zaparkované na Dedovce, čeká stejná cesta dolů. Zastavuji až u adrenalinového parku a s napětím sleduji "zápas" mladé ženy, která se vydala na opičí dráhu.

Slaňuje směrem ke korunám stromů. Tam na ni čeká přechod po polínkách na laně, šplhání do koruny stromů po žebřících a zavěšených pneumatikách. Pevně se drží lana, když klade nohu na první z překážek. Provaz se lehce zhoupne a žena ztrácí odvahu. "Nezvládnu to, chci dolů." Zkouší udělat další krok, ale rychle to vzdává. Otec i přítel jí pomáhají dolů. Dolů mířím i já. Na Dedovku je to půlhodinka chůze.





Kam ještě na Kysucích?

Cestou z Turzovky na česko-slovenských hranicích se zastavte v Klokočově. Nacházejí se zde unikátní skály se záhadnými kamennými koulemi. Jsou výtvorem dávných civilizací, nebo spíše výsledkem zvětrávání? Posuďte sami.

V obci Vychylovka lze navštívit Muzeum kysucké dědiny. Jde o skanzen s dřevěnými chaloupkami, kde můžete cestovat v čase - prohlédnout si mlýn, pastevecký dům, kostel se hřbitovem i hospodu.

Vychylovkou vede unikátní lesní úzkokolejka, která spojovala Kysuce s Oravou a ve 20. letech minulého století měřila až 110 kilometrů. Vlak, který původně vozil dřevo do pil, dnes slouží turistům.

Prostě beskydská idyla tak trochu s vůní ciziny.





