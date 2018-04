Bernina, švýcarský železniční klenot ze seznamu UNESCO

Z Churu (584 metrů nad mořem) vyšplháte bez jediného metru zubačky až do průsmyku Bernina (2253 metrů nad mořem). A vzápětí vás čeká prudký sešup se sklonem trati až 7 %, a přece opět bez kousku zubačky, do italského Tirana, ležícího jen 429 metrů nad mořem. Za hodinu od ledovců v okolí průsmyku Bernina až k palmám na švýcarsko-italském pomezí.

Nenápadný start a stavební divy

Start v Churu je docela obyčejný, ale tím se nedejte oklamat. Širokým údolím Rýna sviští vlak až do Reichenau-Tamins, na soutok dvou pramenů evropského veletoku. Jakmile Bernina expres překoná po dlouhém ocelovém viaduktu spojení Předního a Zadního Rýna, projede sídlem populární švýcarské minerálky Rhäzüns a uhání ke "střediskové" obci Thusis. Těsně za ní začíná velkolepé divadlo v režii alpské přírody a stavitelů drah.

Koleje nejprve překročí Zadní Rýn, opustí jej a dál už sledují zpěněný tok říčky Albula v úzké soutěsce, plné bočních vodopádů.

Král mostů

To už se blíží král mostů. Za Tiefencastelem si připravte fotoaparáty a možná i lokty, až spatříte šest oblouků kamenného zázraku: Landwasser viaduktu. Trať se po něm stáčí 65 metrů nad údolím celkem ostře doprava rovnou do tunelu v kolmé skalní stěně.

Pokud tudy pojedete lokálkou, minete tohle místo nejspíš v klidu, zato na palubě vyhlídkových vlaků (projíždí tudy kromě Bernina expresu též Ledovcový expres) se připravte, že většina pasažérů jako na povel vyskočí a začne se tlačit k oknům vpravo ve směru jízdy ve snaze ulovit co nejlepší záběr. S fotoaparátem musíte být nejen dostatečně neústupní, ale navíc ještě rychlí. Vlak zde nezpomaluje a most měří na délku jen 130 metrů...

Nezapomenutelné stoupání do Predy

Swiss Pass Na celou švýcarskou síť veřejné dopravy slouží turistům lístek zvaný Swiss Pass. Koupíte ho i ve vybraných cestovkách v Česku (ČD travel, Čedok, Firotour, Swiss travel) v několika variantách platnosti: 4 dny, 8 dnů, 15 dnů, 22 dnů a 1 měsíc (více na www.MojeSvycarsko.com).

Následuje stanice Filisur, z níž se trať začíná zvedat prudce vzhůru směrem k tunelu Albula. Ve stanici Bergün si všimněte, že koleje se lomí do svahu na obou jejích koncích - dobře je to vidět i na stojícím vlaku. Právě v této vsi, plné malovaných kamenných domů a kašen, začíná královský úsek nejen Bernina expresu, ale bez nadsázky jedna z vůbec nejkrásnějších železničních štrek světa: stoupání do Predy.

Během čtvrt hodiny se bez použití zubačky na trati dlouhé 12,6 kilometru dostanete o 416 metrů výš díky pěti spirálovým tunelům (z nichž dva jsou vyrubány ve skále hned nad sebou s rozestupem sotva 50 metrů), dvěma rovným tunelům, devíti viaduktům a dvěma galeriím.

Koleje se tu v úzkém alpském údolí všelijak kroutí s jediným cílem: udržet sklon trati do 3,5 %. Dosahují proto mezi Bergünem a Predou dvojnásobné délky oproti horské silnici a dravé říčce v údolí, jež vlak ve svahu mnohokrát křižuje.

Dílo lze přes léto zblízka obdivovat při dvouhodinové túře po "vlakologické" naučné stezce, která je mezi Bergünem a Predou dobře značena a na níž kromě vyhlídek na všechny ty obdivuhodné viadukty najdete i řadu tabulí s fotografiemi, nákresy a německy psanými informacemi o výstavbě trati. V zimě si na albulské silnici uzavřené pro auta zase skvěle zasáňkujete.

Vítejte v Zemi slunce

Bezprostředně za stanicí Preda se vlak ponoří do tunelu Albula. A jestliže na severní straně bývá často oblačno či deštivo, před jižním portálem cestovatele zpravidla přivítá Země slunce: Engadin.

Bernina expres na cestě z Churu objede zkratkou Svatý Mořic a zamíří rovnou do Pontresiny, k úpatí vrcholové etapy. Tato stanice je bránou do světa ledovců. Ten první spatříte už po 10 minutách: hned za stanicí Morteratsch.

Jakmile koleje překročí ledovcovou říčku, trať začíná prudce stoupat nejprve lesem a pak podél silnice k průsmyku Bernina, přičemž v zatáčkách se otvírají parádní výhledy na ledovec Morteratsch. Tu nejúchvatnější vyhlídku si nenechte ujít po pravé straně ve směru jízdy v pravotočivé zákrutě zvané Montebello, necelý kilometr nad nádražím Morteratsch. Je to dráždivý pohled, a tak se opět připravte na tlačenici u oken vestoje.

Stanice ve výšce 2253 m n. m.

Po chvíli uvidíte po pravé straně dvě jezera rozdílné barvy (nejprve temně modravé malinké Lej Nair, vzápětí daleko větší a od vody z tajících ledovců mléčně zelené Lago Bianco). Blíží se vrchol celého výletu: stanice Ospizio Bernina ve výšce 2253 metrů nad mořem. Kamenné nádražíčko s bufetem, nad ním u silnice v průsmyku penzion a naproti nad jezerem dva jazyky ledovce.

Další mohutný kus ledu uvidíte "za rohem": během 10 minut sjede Bernina expres do zastávky Alp Grüm, z jejíž terasy se za příznivého počasí otevírá báječná vyhlídka na ledovec Palü. Zapamatujte si ten pohled dobře, už za hodinu - věřte nebo ne - budete pod palmami. Z Alp Grümu koleje prudce klesají (sklon trati je tu až 7 %!) za pomoci řady galerií, viaduktů a nekonečných zatáček o tisíc metrů níž k Poschiavu. Tuto stanici dělí od Alp Grümu vzdušnou čarou sice jen 5 km, ale po kolejích kvůli obrovskému výškovému rozdílu ujedete 20 km.

Za Poschiavem drsnou alpskou krajinu střídá pohodová atmosféra italského venkova. Třebaže jste stále ve Švýcarsku, vlak se rychle blíží k italským hranicím. Koleje po rychlém sestupu z hor teď vedou dílem po ulicích, dílem po silnicích, až se dostanou k poslednímu prudkému klesání: kruhovému viaduktu u Brusia. S jeho pomocí vlak opíše úhel 360 stupňů a naposledy donutí cestující sborově povstat a hromadně fotit.

To už zbývá posledních 6 kilometrů do cíle v Tiranu, 429 metrů nad mořem. Ze Švýcarska do Itálie projedete tabákovými políčky, vinicemi, okolo palem, úzkými uličkami cílového městečka a nakonec i napříč náměstím před zdejším kostelem.