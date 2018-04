Bern je velmi úhledná metropole

Všude, jako i v jiných švýcarských městech, je tu blízko. Stačí ujít jen několik kroků od vlakového nádraží a již člověk obdivuje rozjásanou ulici Gerechtigkeitsgasse.

Útulná podloubí zvýrazňují předsunuté střechy domů a pouliční rej oživuje místní specialita: antikvariáty a malé obchůdky v podsklepených základech, kde by jinak našinec čekal leda otvor na dovážku uhlí.

Bern letos slaví 150 let v čele alpské konfederace. Nasadit vážnou tvář a popsat tuny papíru suchopárnými projevy? Ani nápad, Bern slaví zvesela.

Ulice zdobí pestré vlajky, barevných balonků je tolik, že není pomalu vidět děti za nimi. Není problém nechat se unášet proudem útulných hospůdek, obchůdků s nezbytnými červenými kapesními noži či hodinkami těch nejznámějších značek - zabloudit není kam.

Město se rozkládá na pískovcovém ostrohu, ostře vymodelovaným čtyřicet metrů hlubokým kaňonem průzračně čisté řeky Aare. Všechny ulice v centru se mírně svažují k mostům přes řeku.

Přirozeným orientačním bodem je věž s orlojem z patnáctého století. Postavičky v něm defilují vždy přesně čtyři minuty před celou.

Malou exkurzí do historie řemesel jsou průčelí mnohých domů stejně jako nábytek v četných vinárnách na výstavné Kramgasse. Hravý akcent dokreslují historické kašny s reliéfy rytířských postav a zdobnými detaily.

Kdo chce vidět více, může navštívit Bernské historické muzeum, které mapuje dějiny města od založení v roce 1191 až po současnost.

Procházka starým městem nabízí chvilková zastavení u památek i rozjímání nad sklenkou vína - je výborné a dá zapomenout na rozšířený blud, že nejlepší vína jsou jen v Itálii a Francii. Zdejší vynikající odrůdy pocházejí z okolí Fribourgu a z úrodných svahů jurského podhůří.

Množství restaurací pod širým nebem se nalézá na náměstí Bubenbergplatz. V okolí stojí neuvěřitelné množství stánků s řezanými květinami, dětské hračky a dřeváky. Nejšetrnější k turistově peněžence je několik občerstvoven přímo v nádražní hale. Odtud je i snadné spojení metrem na letiště.

Hodinová věž v Bernu