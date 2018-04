Berlínský pivní festival

Na "pivní míli", tedy 1,6 kilometru dlouhém úseku třídy Karl- Marx-Allee mezi Strausberským náměstím a Frankfurtskou branou v berlínské čtvrti Friedrichshainu budou zastoupené pivovary soustředěny do 19 regionálních skupin, z nichž jednu samostatnou bude tvořit desítka pivovarů z České republiky.Na festivalu bude možné ochutnat také speciality národních a krajových kuchyní a na dvanácti scénách budou živě vystupovat orchestry ze zúčastněných zemí. Také v tomto případě bude mít pivařská velmoc Česko trvale k dispozici svou samostatnou scénu. Pořadatelé ze Spolkového svazu středostavovských pivovarů koncipují festival především jako přehlídku různorodosti piva s co největším množstvím zvláštních, ba unikátních druhů a chutí zlatavého moku. Většinu prodejců také tvoří malé a střední pivovary."Naším cílem není obří festival typu mnichovského Oktoberfestu s masovou spotřebou. Chceme naopak upozornit veřejnost na to, že právě malé pivovary se starají o zachování pestré nabídky různých druhů piv a bojují tak se stíráním rozdílů v chuti produktů velkých pivovarů," řekl ČTK předseda svazu Rainer Pott.Že organizátorům jde především o kvalitu a pestrost nabídky, o tom svědčí i skutečnost, že zásadně nezveřejňují množství vypitého piva při festivalu. "To pro nás není rozhodující a nechceme překonávat nějaké rekordy v konzumaci. Nechceme, aby se návštěvníci na festivalu opili (a proto platí například přísný zákaz prodeje jakéhokoli jiného alkoholu), ale aby ochutnali piva, která normálně nemají možnost okusit," zdůrazňuje Pott. Pořadatelé očekávají během tří dnů festivalu okolo 300.000 návštěvníků, z toho asi každého desátého ze zahraničí.