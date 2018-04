Berlínská zeď, svědek vražd v přímém přenosu, slaví 20 let pádu

Může se hodit Doprava do Berlína

Prahu s Berlínem spojuje denně nejméně 6 párů přímých rychlíků. Cesta trvá 4 a půl hodiny, jízdenky si pořiďte předem na e-shopu Českých drah (eshop.cd.cz). Zpáteční jízdné přijde na 58 €. Existují i přímé autobusové spoje, ale cesta je pomalejší. Autem z Prahy pojedete stále po dálnici s výjimkou krátkého úseku přes České Středohoří, vzdálenost činí necelých 400 km – ale pozor, pro vjezd do širšího centra města musíte mít na předním skle vylepenou ekologickou známku (více na www.tuv-sud.cz). Doprava po Berlíně

Městská doprava funguje bezchybně a metro či S-Bahn vede skoro do všech zajímavých míst. Na několika turisticky exponovaných linkách jezdí dokonce nefalšované doubledeckery. Jednodenní jízdenka pro zóny A a B, což je celé město, stojí 6,10 €. Informace

Nepřeberné množství informací najdete na adrese www.berlin.de. nebo na Speciálním turistickém portále (10 jazyků, ale čeština zatím chybí). Informace v českém jazyce najdete na adrese http://www.nemecko.travel/CSY. Až budete mít Zdi dost aneb Top Ten Berlína Alexanderplatz

Není lepší vyhlídky na město než z otáčivé restaurace v kupoli televizní věže, 207 metrů nad terénem. Jedna otáčka kolem osy trvá půl hodiny.

Braniborská brána

V Berlíně neexistuje místo, které by v sobě mělo více symboliky. V době rozdělení města stála brána, symbol pruské moci z konce 18. století, na východoněmeckém území, ovšem ve zmrtvělé pohraniční "zóně nikoho".

Hackesche Höfe

Labyrint malých nádvoří, průchodů a budov s krásnými glazovanými fasádami je ideálním místem pro večerní posezení u sklenky vína.

Chalottenburg

Vynikající barokní stavba zámku na západě města představuje nejucelenější historickou architekturu Berlína.

Kreuzberg

V možná nejbarvitější ze všech berlínských čtvrtí žijí vedle sebe přistěhovalci a avantgardní umělci, najdete tu i mnoho zábavních podniků.

Kurfürstendamm

Na konci hlavní obchodní třídě bývalého Západního Berlína stojí působivé torzo zničeného kostela Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, memento válečných hrůz.

Muzejní ostrov

Mezi skvělými muzejními sbírkami, které si vysloužily zápis na listinu památek UNESCO, najdete např. Egyptské muzeum (mj. busta královny Nefertiti) či Pergamon Museum se světoznámou Ištařinou bránou z Babylónu.

Nikolaiviertel

Nepravidelná síť starobylých uliček kolem kostela sv. Mikuláše ze 14. století navozuje atmosféru středověku.

Potsdamer Platz

Plocha historického náměstí, zničeného za 2. světové války a posléze rozděleného Zdí, byla po roce 1989 zastavěna moderními stavbami světové úrovně. Zajděte na nádvoří Sony Centra, jehož konstrukce připomíná dráty jízdního kola.

Říšský sněm

Historickou budovu Reichstagu obohatila na sklonku 20. století prosklená kupole, dílo Normana Fostera. Přivstaňte si, abyste předešli dlouhým frontám.