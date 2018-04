První smrtící kulka i pád z balonu. Z Berlínské zdi mrazí i 25 let poté

Totalitní vzpomínka Moji první vzpomínku na Berlínskou zeď mám z roku 1986. Tehdy nás s jedním spolužákem nenapadlo nic lepšího než si jet do Berlína zeď trochu zblízka prohlédnout. Krosny jsme si nechali v úschovně na nádraží a vyrazili jen tak nalehko s batůžkem. Šli jsme tak 100 - 150 metrů jakousi vnější zónou (bylo tam několik pásem), kam nebyl vstup zakázán, dívali jsme se ohromení relativně blízko za zdí na blikající ruské kolo v Západním Berlíně a dost jsme jim záviděli tu barevnost, ta světla, tu svobodu... Podél opačné strany cesty byly rozmístěné výstražné cedule upozorňující na přísný zákaz vstupu. Jak jsme ale byli příliš zaujatí pozorováním té šťastnější západní strany, překročili jsme nepozorovaně hranici té povolené zóny a dostali se několik metrů do zakázaného pásma, dodnes si přesně neuvědomuju, kdy a jak se to přesně stalo. V mžiku se u nás objevil voják, mířil na nás puškou a odvedl nás do strážnice, kde začal výslech. Byla jsem přesvědčena, že skončíme minimálně ve vězení, když ne hůř. V duchu jsem se skoro loučila se svou rodinou... V batohu jsme „chytře“ měli věci jako baterku, acylpyrin, vodu, zapalovač... Poléval mě pot, vše se mi náhle jevilo jako důkazy našeho plánovaného útěku. Po důkladném prošacování, dlouhých tahanicích a vysvětlováních, že jsme jen „blbí“ studenti z Prahy, kteří jsou tam na krátkém výletě, a různých telefonátech - zřejmě někam na naše diplomatické zastoupení, dodnes nevím, kam ten důstojník volal (tak dobře jsem německy nemluvila), nás nakonec skoro po třech hodinách pustili. Možná pomohlo i to, že jsme s sebou měli starou mapu Berlína z roku 1956, ta je totiž jako relikt hodně zaujala a dokonce si ji tam prohlíželi hned tři uniformovaní. Nikdy jsme to nepochopili. Půl roku jsem pak čekala nějaké předvolání do Bartolomějské, nebo že si mě zavolá na fakultě vedoucí katedry, ale nestalo se nic. Na to, že v té době stačilo, aby vás někdo nepovolaný slyšel v hospodě nadávat na „bolševika“, si to celé zpětně dodnes nedovedu vysvětlit... O tři roky později, v prosinci roku 1989, už jsem si z té zdi odvážela vlastní kousek, na který mi půjčil kladívko jeden milý Berlíňan. Bourání „Zdi“ jsem si tehdy nemohla nechat ujít. Ten kousek šílené zdi mám pořád uschovaný někde v krabici ve sklepě. A jsem šťastná, že už je jen v krabici... (Libuše Tomanová, iDNES.cz)