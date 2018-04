Berlín si chce postavit svůj Manhattan

Do projektu se pustí američtí investoři. Ve stínu 365 metrové televizní věže vznikne deset budov, které se mají pnout do výšky 150 metrů. Po dlouholetých průtazích začne výstavba příští rok.



Deset nových mrakodrapů

Jádrem vítězného architektonického projektu, který je připraven už od roku 1993, je deset základních obdélníkových bloků o výšce 35 metrů. Na ně se pak usadí členité mrakodrapové kvádry. Sokly mají být podle dohody hotové do roku 2008, výšková nástavba do 2013.

Nynější urbanistické řešení Alexu pochází ze 60. let, kdy se němečtí komunisti rozhodli na válečných troskách vybudovat z betonu a panelů vzdušné centrum východní části města. Nad ním se tyčí televizní věž, 30poschoďový hotel a obchodní dům, který býval za totality "první adresou" i pro československé turisty.

Ministr výstavby spolkové země Berlína Peter Strieder si slibuje, že práce začnou co nejdříve. Podle investorů to ale do značné míry závisí na tom, jaký zájem budou mít o kancelářské a obchodní prostory nájemci. Smlouvy mají i dodatek, který nestanoví peněžité pokuty v případě nedodržení zamýšlených lhůt.

Moderní čtvrť v oblasti Postupimského náměstí

Po sjednocení Německa se už Berlín dočkal supermoderní čtvrti v oblasti Postupimského náměstí. To se v letech rozdělení města zdí ocitlo v "pásmu smrti", střeženém východoněmeckými pohraničníky, a zelo prázdnotou.



Nyní mu vévodí futuristické komplexy investorů Daimler-Chrysler a Sony. Čtvrť se stala jedním z nejvyhledávanějších míst Berlíňanů i turistů.