Nádherné zahrady světa na jednom místě. Objevte nový ráj v Berlíně

Otevřeno až do podzimu Mezinárodní zahradnická výstava IGA 2017 bude otevřena do 15. října. Poté, co bude výstava ukončena, začne na jejím místě fungovat park, který bude bezplatně otevřen veřejnosti jako ukázka, jak lze upravit dříve divokou a zanedbanou krajinu na kraji města. Ke vchodu do areálu vede nová trasa metra U5, která začíná uprostřed města na Alexanderplatzu. Vstupné pro dospělého činí 20 eur (530 Kč).