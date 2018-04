Berlín je nejkrásnější za soumraku

Starý Berlín, sídlo německých císařů a šlechticů, padl za oběť osmi tisícovkám bomb, které pršely z oblohy při náletech za druhé světové války. Z ní se město vzpamatovávalo pomalu a těžce. Z bývalých paláců zbylo nebo bylo rekonstruováno jenom pár - povětšinou je naleznete ve východní části města. V posledních několika letech se ale Berlínu vrací jeho dřívější půvab. Za ním se můžete vydat do východoberlínské čtvrti Mitte.

Vstupní bránou do Berlína bývala a dnes znovu je slavná Braniborská brána na začátku neméně věhlasného bulváru Unter den Linden. Začneme u ní a projdeme pod jejími oblouky, stejně jako kdysi Napoleon Bonaparte, kterému město padlo k nohám.

Unter den Linden, bulvár "Pod Lipami", býval kdysi výstavní třídou Evropy. Dnes vás tu spíš udiví betonová socialistická architektura, jež mu na kráse příliš nepřidává. Nenechte se ovšem odradit, protože Unter den Linden vás dovede až ke kolosálním klacisistním budovám univerzity a Bodemuzeu.

Naproti muzeu, které leží na takzvaném ostrově muzeí, si můžete prohlédnout, co zbylo ze starého městského zámku. Jedná se o vstupní bránu, která je zabudovaná do jinak moderní prosklené budovy. Vedle Muzea Bode pak nemůžete přehlédnout další pozůstatek bývalé berlínské architektury - Berlínský dóm. Projděte mezi ním a muzeem a dejte se po mostě doprava. Vcházíte do centra Berlíňany oblíbené Mitte.

Berlínská čtvrť Mitte je známá především mezi umělci, a těmi, kdo vyznávají noční život. V rekonstruovaných budovách tu najdete nesčetné útulné kavárničky, ale i galerie a divadla. Specialitou Mitte jsou Hackesche Höfe, neboli hacké dvory.

Jedná se o celou soustavu budov, které jsou vzájemně průchozí přes své umně vyvedené dvorky, v nichž naleznete nejrůznější restaurace, ale například i židovské divadlo a rodinnou galerii.

Hacké dvory najdete na náměstí Hackescher Markt. Z náměstí se potom vydejte do ulice Gipsstrasse. Ta je středem uměleckého ruchu zejména v červnu, kdy během posledního víkendu se malé alternativní galerie, které se tu nacházejí, přes noc vůbec nezavírají.

Z Gipsstrasse zahněte do Grosse Hamburgerstrasse, kde narazíte na nejstarší berlínský židovský hřbitov s památníkem židovských obětí z druhé světové války. Na konci této ulice pak zahněte doprava a tím se dostanete do pověstné Oranienburgerstrasse, ulice umělců a v pozdních hodinách rušnou tepnou nočního života.

Pokud máte zájem shlédnout novou muzikálovou produkci Pán prstenů, jste přímo na místě. Na nezastavěné ploše na jedné straně ulice se už vzpínají cirkusová šapitó, ve kterých bude muzikál zahájen 11. prosince.

O kousek dál, vedle kavárny s příznačným názvem Nikde, stojí torzo chatrájící torzo budovy, na jejíž střeše roste strom. Ze zdi na vás shlížejí dvě obří oči. Jste tu u mistrů řezby a malby - avantgardní berlínští umělci si totiž v tomto zchátralém impozantním domě zařídili své ateliéry.

Pokud vás procházka naladí, vraťte se zpátky na bulvár Unter den Linden a prozkoumejte některá zachovalá místa na jeho druhé straně. O několik století zpátky se dostanete na nábřeží Spreeufer u kostela Nikolaikirsche. Tam můžete dokonce navštívit atypické Muzeum česneku.

O kus dál, na stanici metra Hausvogteiplatz, se rozkládá půvabné náměstí Gendarmenmarkt s dochovalým Francouzským dómem a koncertní halou.

Další možnosti, jak poznat Berlín a vyhnout se přitom ruchu staveniští, ale i předvánočního shonu, je plavba po Sprévě. Asi málokdo přitom tuší, že Berlín jako město vody má více mostů než Benátky - je jich přes dva tisíce. Během tříapůlhodinového výletu lodí se dostanete do míst, která byste jinak s mapou hledali těžko. Prohlédnete si zadní trakt Reichstagu, hraniční přechod Check-point Charlie, kudy jedině bylo v dobách minulých možné dostat se do západního Berlína, a nahlédnete i do zákulisí berlínských předměstí. Romantická zákoutí s vrbami a přístavy jachet vás určitě zaujmou. Šlehačkou na dortu této plavby je potom slavný více než sto let starý most Oberbaumbrücke, který podobně jako londýnský Tower Bridge má dvě věže a několik pater, přes jedno z nichž dokonce projíždějí vozy metra.



INFORMACE: Veškeré informace a prospekty o památkách Berlína, speciálních událostech i ubytování vám zdarma poskytne Německá centrála pro turistiku, Masarykovo nábřeží 30 v Praze 1, tel:02/24915218. Informace přímo z Berlína a rezervaci hotelu si můžete vyžádat přímo na informační lince Berlin Tourismus Marketing, na které v několika jazycích vyřizují vaše žádosti dvacet čtyři hodin denně. Telefon: 0049/30/250025. Informace o říční plavbě se dozvíte na nábřeží Planufer 78, tel: 0049/30/6913782, fax: 6942191.