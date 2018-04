Inspirace pro Česko. Věci, které se vyplatí odkoukat od Berlíňanů

1. Snídaňové debužírování

Náročné túry po nočních podnicích vyžadují dlouhé ranní rozjezdy. Na to jsou berlínské lokály dokonale připravené. A snídaně třeba ve tři odpoledne? Žádný problém. Ve většině kaváren nebo restaurací se dá bohatá snídaně objednat až do odpoledne (v některých lokálech dokonce nonstop). Za vyzkoušení stojí malá, ale útulná kavárna Salon Schmück v Kreuzbergu (Skalitzer str.). Sympatický koncept Café Anna Blume, spojující květinářství a kavárnu, nabízí kulinární snídaně i výborné domácí koláče a dorty. Najdete ji v Prenzlauerbergu na Kollwitzstrasse 83.

Až do půl čtvrté odpoledne si v Schiller Bar Café ve čtvrti Neukölln (Herrfurtherstrasse 7) můžete objednat klasickou snídani nebo pravou tureckou včetně typického čaje nebo kávy z džezvy.

A místo na vydatný brunch, který se klidně může protáhnout až do odpoledních hodin, se vyplatí zarezervovat v architektonicky zajímavé Arminius Halle v Moabitu (Arminiusstrasse 2-4). Každou sobotu vždy od září do května máte za necelých 12 eur nárok na několikachodové menu, které se každý týden tematicky mění. Organizátoři v této hale se navíc pyšní tím, že se vám dostane lokálních produktů, svůj čas strávíte u největšího stolu v Berlíně a ještě k vám tomu zahraje pianista.

2. Druhé šance ze skříní

Lidé v Berlíně se na každém kroku odkazují k minulosti, což dokazují i na velice oblíbených bleších trzích. A že jich je v tomto hlavním německém městě požehnaně. Konají se většinou o víkendech. A dají se na nich sehnat krásné a zachovalé kousky, které ještě udělají službu v domácnosti, jako třeba jídelní sety po babičce, dřevěné hračky, stará čísla komiksů nebo nábytek z dob NDR. Proto se vyplatí na blešák vydat hned ráno. Většina trhů se otevírá kolem desáté.

Mezi turisticky neoblíbenější patří nedělní bleší trh v Mauerparku (Bernauer str. 63-64). Nebo nejstarší a nejslavnější trh na ulici 17. Juni uprostřed parku Tiergarten, na kterém se každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin dají najít starožitné kousky, pár uměleckých artefaktů, porcelán, ale i hudební nosiče či obrazy. Malou nevýhodou těchto velice oblíbených trhů jsou celkem vysoké ceny a bez možnosti velkého smlouvání. Na druhou stranu nabízí největší množství originálních a často i nenošených věcí.

Hojně navštěvovaným trhem skutečných Berlíňanů je blešák s nábytkem, knihami, deskami a oblečením v Schönebergu, konkrétně na John-F-Kennedy-Platz. Koná se každou sobotu a neděli, a i když se rozprostírá na celkem malém náměstí před radnicí, skrývá úžasné kousky za rozumnou cenu.

Další velice oblíbený trh se koná ve čtvrti Friedrichshain na náměstí Boxhagener. Stylový trh, nabízející všemožné kousky do obýváků i kuchyní, je navíc zasazen do živé oblasti východního Berlína. Náměstí totiž obklopují stylové kavárny, vegeburgárny a turecké pekárny.

Nedělní bleší trh na Boxhagener Platz nabízí i kýče, ale najít se tu dá i stylový nábytek, analogové fotoaparáty a obrazy. Bleší trh v Mauerparku

3. Jen do toho šlápnout

Široké berlínské ulice a nenáročný terén je skoro stvořený pro jízdy na kole. A město Berlín na tento způsob mobility myslí důrazně. Dá se s ním jet kamkoliv a kdekoliv ho také zaparkovat. Při plánování i rekonstrukci počítá tamní dopravní komunikace automaticky právě s cyklisty. Na kole tady jezdí všichni – mladí teenageři, bankéři v kravatách, matky s dětmi v přídatném vozítku nebo důchodci.

Pro turisty, trávící zde jen pár dní, se vyplatí si bicykl zapůjčit. Mnoho hotelů, obchodů s koly či přímo společnost Deutsche Bahn (je nutná registrace a zaslání členské karty) kola půjčuje. Poplatek se většinou pohybuje od 8 do 10 eur na celý den. Další možností je popátrat na webových stránkách nejrůznějších společností a jít tak na jistotu. Na mnoha místech, zejména ve východním Berlíně, se dá půjčit kolo u společnosti NextBike, která také nabízí aplikaci pro zjištění nejbližší půjčovné stanice. Dvacet čtyři hodin zápůjčky stojí 9 eur.

Fahrradstation nabízí i specializovanější druhy kol, třeba dětské, horské nebo poháněné na elektřinu. Novým a velice úspěšným projektem se stal i BikeSurf, který stojí na myšlence dobrovolného příspěvku. „Zaplať, kolik můžeš“, hlásá jejich heslo.

Další alternativou je si zánovní kolo koupit za pakatel na jednom z bleších trhů. K tomu pořídit v nejbližším obchodě s koly bytelný zámek a může se vyrazit třeba po stezce, která lemuje původní místa Berlínské zdi (čítá zhruba 160 kilometrů po celé délce). Nebo si projet zajímavé centrum východního Berlína. Začít na Alexanderplatz směrem ke stanici Janowitzbrücke a pak podél Sprévy kolem East Side Gallery až do oblasti živého nočního života, Warschauerstrasse.

Možností je také využít služeb tamních organizací a vybrat si z nabídky taktických výletů na kole. Za vyzkoušení stojí třeba berlinonbike.de nebo www.berlinbicycle.com.

Parkem prochází nová cyklostezka vedoucí až do Lipska. Nápaditě uzpůsobený koutek pro milovníky skate

4. Využití veřejného prostoru

Jednou z velkých pomocí městu, které po konci války citelně strádalo, je příliv kapitálu ze zbytku země. A Berlín ho v mnoha ohledech využívá smysluplným způsobem. Třeba realizací nápaditých projektů, ve kterých mají hlavní roli běžní obyvatelé.

Jednou z posledních novinek je otevření velkého parku na Gleisdreieck, v místě, kde se na třech různých kolejištích setkávaly vlakové soupravy Berlína. Tam, kde byla ještě před lety železniční pustina, se od letošního roku mohou děti i dospělí houpat na houpačkách, skákat na trampolínách, hrát fotbal či ping-pong, piknikovat přímo pod mosty S-bahnů či jezdit na bruslích. Kromě toho park nabízí i spoustu prostoru pro nejrůznější akce – třeba koncert, tanec nebo skateboardový závod. Nebo správy jednotlivých čtvrtí pořádají pro obyvatele venkovní pikniky pro zlepšení sousedských vztahů, otevírají diskuze o zkrášlení ulic v dané oblasti, nebo do ulic rozestavují lavičky s malými knihovničkami, které slouží všem.

Život v Berlíně i díky jeho pohnuté historii se ve velké míře odehrává venku. A tak není divu, že i když venku třeba klesne teplota pod 12 stupňů, nebo skončí pracovní doba, lidé i přesto, že je čas jít domů, tráví svůj čas na venkovních zahrádkách kaváren či barů. Taková je zdejší tradice. Konkrétně to může znamenat třeba pár židliček, křesílek nebo jen barelů k sezení před vchodem do lokálu. A to, že na sebe musí nabalit pět dek, protože je pekelná zima, má taky svou poetiku. Krásným příkladem je třeba vyhlášená kavárna Double Eye v Schönebergu (Akazienstr. 22). Kromě výborné kávy nabízí vnitřní miniaturní prostor, kam se stěží vejdou dva páry usrkávající své espresso. Naopak venku na velmi provizorních stoličkách se shromažďují a seznamují davy lidí, které spojuje velká vášeň pro chutnou kávu.

Posaďte se. Lavičky s knihami, které si můžete půjčit nebo odnést domu, každý den půjčuje management pro rozvoj sousedských vztahů, aby měli obyvatelé důvod se potkávat a povídat si. Minikavárnička na Akazienstrasse Double Eye denně obslouží několik desítek zákazníků, ale prostoru k sezení nenabízí mnoho.

5. Zelená alternativě

Lidé v Berlíně se možná i díky současné větší liberálnosti naučili respektovat nejrůznější alternativy, ať už se to týká náboženského vyznání, způsobu oblékání nebo filozofie stravování. Nic je nepřekvapí a tolerují téměř vše. A co je důležité: služby a nabídky jsou na to připravené. V každé restauraci tak najdete vegetariánskou či veganskou alternativu k masovým menu, lehce seženete halal nebo košer produkty stejně jako bio, eko nebo fairtrade.

Podobně si můžete sami zvolit společnost, od které budete odebírat elektřinu (dlouho na trhu je i elektřina z ekologických zdrojů), nebo kupovat ekologické oblečení či hračky. Ani alternativní léčba jako třeba akupunktura nebo homeopatika nestojí na okraji zájmu. Stala se plnohodnotnou možností léčby na úrovni farmaceutických medikamentů. Pro většinu lidí zde znamená „alternativní“ další možnost výběru, aniž by si připadali jako přírodní extrémisté.

Kavárny specializované přímo pro děti poskytují malým raubířům dostatek zážitků, nových podnětů a rodičům konečně čas odpočinku u kávy, polévky nebo domácího koláče. Díky přistěhovalcům se Berlín může chlubit rozmanitými kuchyněmi. Třeba tato arabská nedaleko od Beusselstrasse je velice oblíbeným místem i mezi samotnými Araby.

6. Spolupráce se sousedy

Zvelebení vnitřního dvorku, zahrádky podél chodníku nebo vytvoření dětského hřiště podle vlastních představ stojí méně úsilí a práce, když na to nejste sami. To lidé v Berlíně moc dobře vědí. Stejně jako to, že když se má něco změnit podle vlastních přání, musí sami vyvinout aktivitu. A tak zakládají správy čtvrtí a sousedské iniciativy, které pak mají větší podporu města, a společně si plní sny vedoucí ke zlepšení prostředí kolem domova.

Na podobné bázi se pořádají i sousedské večery v místních kavárnách. Příkladem je třeba sousedská iniciativa v Moabitu Neue Nachbarschaft (neuenachbarschaft.wordpress.com), která pořádá mezinárodní kurzy vaření, promítání filmů pro děti nebo trhy pro uprchlíky.

Lidé, žijící ve Waldstrasse v Moabitu, mají vysoké ambice. Pracuji na tom společně a postupně se jim to daří. Typický úkaz sousedské spolupráce (Greafestrasse v Kreuzbergu)

7. Chceme vlastní školku!

Rodičovské iniciativy, zakládající především vlastní mateřské školky, původně vznikaly jako alternativa k těm státním. V Berlíně mají docela dlouhou tradici. A s novým zákonem, který od loňského roku nárokuje dítěti od jednoho roku místo ve školce, se jejich pozice ještě víc posílila a dodala větší vážnosti.

V praxi to v současné době vypadá tak, že v jedné čtvrti najdete několik desítek školek a vznikají ještě další. Třeba i jen pro 15 dětí různého věku, tzv. Kinderladen, do které se jako rodič aktivně zapojujete: jednou za 2 týdny připravujete pro děti oběd, pomáháte uklízet nebo vymýšlíte výlety. Jste tak součástí školky a dítě může získat větší důvěru k instituci, ve které tráví svůj čas už jako malé batole.

Kromě toho se rodičovské iniciativy podílejí i na vzniku míst setkávání rodičů s dětmi, pořádají vlastní bleší trhy s dětským zbožím nebo kurzy vaření dětských příkrmů.

8. Architektura a urbanismus

Berlín se ještě stále vyhrabává z poválečných dob a z časů, ve kterých hlavní německé město obíhala zeď. Staví se všude a horizont města dekorují jeřábní stroje. Staví se metro, opravují památky, bourají staré domy a staví nové.

Berlínská architektura se nebojí experimentů a urbanistických přístupů, které ctí historii a umně ji propojují se současností. Největším příkladem může být Postupimské náměstí, které lemují nejmodernější výškové stavby včetně známého SonyCentra, přitom jsou zde zachovány zbytky zdi i jeden z nejstarších semaforů v Evropě.

Zajímavou stavbou je i Nhow hotel, který vznikl pod dohledem architekta Sergeie Tschobana. Najdete ho u Sprévy kousek od Oberbaumbrücke. Krásným příkladem moderní architektury, která se snoubí s tou starou, je i budova Reichstagu. Modernímu designu byla svěřena také budovat Vědeckého centra lékařské techniky na Ebertstrasse.

Budova Říšského sněmu v sobě snoubí historii i svěží modernu. Moderní výškové budovy na Postupimském náměstí propůjčují společně se Sony Centrem jednomu z nejnavštěvovanějších míst v Berlíně správný šmrnc moderní architektury.

9. Sláva nekuřákům

Německo se stejně jako některé další evropské země přiklonilo k protikuřáckému zákonu, a ani to hlavnímu městu, které téměř nikdy nespí, neubírá na své kráse. Striktní zákaz kouření v uzavřených prostorách má své kouzlo. Po stráveném večeru v klubu si nepřipadáte, jako byste strávili víkend v toxické udírně. Zdravotně přívětivější prostředí dává možnost trávit večery mimo obýváky i těhotným nebo astmatikům. A kuřáci si na čerstvém vzduchu poklábosí s dalšími návštěvníky podniku.

Přesto existují lokály, které si drží svou zakouřenou atmosféru. Většinou se jedná o podniky, které existují minimálně už od pádu zdi. Třeba legendární bar Schwarzsauer na Kastnanienallee v Prenzlauerbergu.

10. Konceptuální smršť

V Berlíně narážíte téměř na každém kroku na stylové kavárny, originální knajpy či vlastnoruční výzdobu ulic pro dobrou náladu. Kromě inspirativního prostředí fungují i různé originální projekty, které většinou realizují hrstky nadšenců. Třeba knihkupectví spojené s kavárnou (například Buchkantine s výhledem na Sprévu), prádelny s posezením u kávy nebo dokonce u jazzových koncertů (třeba Waschsalon 115), galerie v bývalé budově finančního úřadu (Altes Finanzamt) nebo univerzální prostor s pravidelnými snídaněmi či setkáváními pro umělce, promotéry či kulturní novináře nebo koordinátory na volné noze (Supermarkt). S velkým nadšením se zde také otevírají kavárny uzpůsobené pro dětské raubíře – s velkým hřištěm, spoustami hraček, knížek i jídelním menu (například Cafe Kreuzzwerg).

Knihkupectví spojené s restaurací. Takový je například koncept Buchkantine. V prádelně na Gotzkowskystrasse si můžete při čekání na vypranou hromadu prádla v klidu posedět u hrnku výborné kávy.

11. Jen si o to řekněte

Stejně jako před dvěma lety si tu situaci přesně vybavuju: mám dva týdny před porodem a v přeplněném vagonu metra si není kam sednout. Nohy mi natékají a s pocitem přerostlé velryby se klátím mezi lidmi, kteří mají své oči zabodnuté v displejích svých smartphonů nebo tabletů. Oproti českým způsobům by se mentalita berlínských lidí mohla jevit jako čirá nevychovanost. Stejně jako v případě mé zkušenosti. Jenže jejich vychovanost je jiná – své místo vám mile rádi a často s úsměvem přenechají, když si o to slušně řeknete.

Stejná logika věci nastupuje i v dalších případech běžného života v Berlíně. Třeba že chcete kohoutkovou vodu, bezkofeinové kafe se sojovým mlékem, slevu na lehce vypáraném svetru nebo lepší finanční ohodnocení za vaši dobře a kvalitně odvedenou práci.

12. Multikulti strategie

Velký důraz na integraci imigrantů se Berlínu začíná vyplácet. Díky tomu mají lidé, přicházející z různých koutů světa, snazší začátek v novém domově, lépe a rychleji se začlení do společnosti a mají mnohdy touhu ji podpořit svými nápady. Míšení kultur a mentalit město oživuje. Třeba tím, že si zde přistěhovalci otevírají obchody specializované na produkty z určité světové lokality, restaurace s domácí kuchyní, pořádají pikniky s tradičními lahůdkami z jejich země nebo provozují butiky. Lidé jsou na ně díky kosmopolitnímu složení obyvatelstva zvyklí a nenahlíží na ně xenofóbní optikou. Neberou jim práci, protože si často dokážou tu vlastní sami vymyslet.

Autorka píše česky o Berlínu i na svém blogu: http://berlinmischmasch.blogspot.de.