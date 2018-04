Berková bude číst v Brně

Berková pracovala nejprve jako redaktorka, poté jako uklízečka v kostele, nyní učí tvůrčí psaní na Gymnasiu Josefa Škvoreckého, Vyšší odborné škole a Literární akademii v Praze.

Berková je známa také jako feministická publicistka, případně televizní scenáristka a samozřejmě také jako spisovatelka. Její prvotina, která vyšla v roce 1986, byla jednou z největších literárních událostí 80. let. V roce 1991 obdržela za novelu Magorie Cenu Egona Hostovského. Je autorkou asi deseti televizních a rozhlasových her a televizního cyklu o manželských krizích Co teď a co potom.

Bibliografie:

1986 Knížka s červeným obalem, Práce

1991 Magorie, Horizont

1993 Utrpení oddaného Všiváka, Petrov

2000 Temná láska, Petrov