Slavný dům v Londýně láká záhadology z celého světa. Prý tam straší

Nejstrašidelnější dům v Londýně

Viktoriánský Londýn fascinovaly duchařské příběhy, vraždy Jacka Rozparovače i ožívající mrtvoly na starých hřbitovech. V 19. století si Angličané zamilovali děsivé historky se strašidelnou tematikou. Ty jsou dodnes spojeny s konkrétními místy britské metropole a jedním z nich je právě dům na Berkeley Square číslo 50.

Jde prý o nejstrašidelnější dům v Londýně. Na náměstí stojí od poloviny 18. století a bydlel v něm předseda vlády George Canning. Ten umírá v roce 1827 a po něm se do domu stěhuje postarší dáma Honory Curzonová. Žila tu 22 let až do svých devadesátin a zřejmě se věnovala duchaření. V Londýně se začaly šířit zvěsti, že v domě straší.

Podivné zvuky se prý ozývaly z místností v nejvyšším patře domu. Hosté tam měli vidět tajemné stíny a slyšeli neznámé hlasy.

Po smrti slečny Curzonové obýval dům jistý pan Myers. Měl se ženit, ale svatba nevyšla. Muž se zlomeným srdcem se uzavřel před světem a žil osaměle v horním patře domu. Vycházel jen v noci a odmítal mluvit s lidmi. Během zimních večerů viděli kolemjdoucí stín jeho postavy, jak se prochází po místnostech se sklopenou hlavou.

Berkeley Square Lokalita vznikala v polovině 18. století. Původně bydleli na náměstí ve čtvrti West End zámožní Londýňané. Z rezidenční části metropole vznikla ve 20. století obchodní čtvrť a v současné době tu sídlí množství soukromých firem. Na náměstí zůstala pouze jedna budova s bytovými jednotkami. Má popisné číslo 48 a nachází se bezprostředně vedle “strašidelného” domu.

Několik let poté měl v jednom z horních pokojů věznit pan Dupre svého duševně chorého bratra. Šílený muž prý zůstal v domě i po smrti jako duch.

Další příběh vypráví o nešťastné dívce, kterou v budově zneužíval její zvrhlý strýc. Svůj život ukončila skokem z okna „prokletého” pokoje a zůstal prý po ní děsivý přízrak. Ten měla později spatřit služebná. Vyděsila se natolik, že ji museli odvézt do nemocnice, kde druhý den zemřela.

Místo rozřešení záhady byl zastřelen

Záhadě chtěl přijít na kloub mladý londýnský “dandy” Sir Robert Warboys. Vsadil se s přáteli, že ve strašidelné místnosti stráví noc. Přátelé na něj čekali v přízemí, bavili se a popíjeli. Jak popisuje na svých webových stránkách věnovaných londýnským záhadám spisovatel Tom Slemen, 45 minut po půlnoci se z horního patra ozval výstřel.

Přátelé dvacetiletého šlechtice vyběhli po schodech nahoru, otevřeli místnost a našli v ní Roberta mrtvého. Seděl prý v rohu místnosti s vyděšeným výrazem v tváři, v ruce držel pistoli, ze které vyšel výstřel na protilehlou stěnu. Robert byl však v místnosti zcela sám.

Strašidelných příběhů se k domu na Berkeley Square vztahuje ještě několik. Záhadu chtěl objasnit mezi dvěma světovými válkami soukromý badatel Harry Price. Ten zjistil, že v roce 1790 odhalila policie v domě gang padělatelů bankovek.

Pracovali prý v noci, a aby zdůvodnili zvuky ozývající se z budovy, vymysleli si příběh o děsivém přízraku. Price prozkoumal i podzemí, ale ani po několikadenním hledání nedokázal vysvětlit, proč se zvuky z domu ozývají i desítky let poté, co byl gang rozprášen.

Dům s popisným číslem 50 každopádně zůstává atrakcí zmiňovanou v různých turistických průvodcích. A to i přesto, že „strašidlo“ tam už několik desítek let nikdo neviděl ani neslyšel.