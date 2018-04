Kde se láme dnešek a zítřek. Beringova úžina a Aljaška z letadla

0:15 , aktualizováno 0:15

Z ostrůvku Little Diomede na Aljašce byste k jeho většímu parťákovi jménem Big Diomede doletěli za necelou minutu. Ale to by mezi těmito dvěma skalami v Beringově moři nesměla vést hranice USA a Ruska. Čech Jiří Pruša proslulou Beringovu úžinu proletěl v kokpitu malého letadla.