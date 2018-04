Berchtesgaden: víkend v Hitlerově utajené rezidenci

Doprava:

Jeďte na Plzeň, Rozvadov, Regensburg, Mnichov, Salcburk, před Salcburkem sjeďte na Bad Reichenhall, dále na Berchtesgaden. Pokud není špička, můžete objet Salcburk ve směru na Villach po dálnici A10 a sjet na sjezdu 8-Salzburg Süd.

Další možností je přijet přes Linz a Salcburk. Praha – Berchtesgaden cca 540 kilometrů a 5 hodin jízdy. Dálnice v Německu se neplatí, v Rakousku je zapotřebí dálniční známka (7,60 euro).

Co dělat za špatného počasí:

Zalenošte si v termálních lázních. Watzmann Therme v Berchtesgadenu mají 900 metrů čtverečních vodní plochy, zajet můžete i do nedalekého vyhlášeného lázeňského města Bad Reichenhall. (www.rupertustherme.de, http://www.rupertustherme.de)

Nebo se vypravte na divokou "solnou" jízdu podzemím. Hluboko pod Salzbergem v v Berchtesgadenu na vás čeká konstantních 12 stupňů Celsia a netradiční prohlídka solného dolu. ( www.salzzeitreise.de)

Dokumentation Obersalzberg:

Otevřeno je od dubna do října od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin, poslední vstup je v 16 hodin. Od listopadu do března je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 15 hodin, poslední vstup je ve 14 hodin.

Vstupné pro dospělé činí 3 eura, s ubytovací kartou pouze 2,50 eura, děti, studenti, vojáci mají vstupné zdarma. www.obersalzberg.de

Orlí hnízdo (Kehlsteinhaus):

Otevřeno je od půlky května do konce října podle množství sněhu. Za cestu autobusem tam a zpět včetně výtahu zaplatí dospělý 15,50 eur, děti od 6 do 14 let 9 euro. Tři eura je poplatek na parkovištích u autobusové stanice.

Užitečné adresy:

www.berchtesgadener-land.com, www.berchtesgadener-land.info

Rossfeld Panoramastrasse:

Alpská vyhlídková silnice je sjízdná po celý rok. V zimě je zde možné lyžovat v malém středisku s cca šest kilometrů dlouhou sjezdovkou. Platí se zde mýtné:

Osobní auto včetně řidiče 4,60 eura

Dospělá osoba 1,90 euro

Děti od 4 do 12 let 1,20 euro

Rodinný tarif (osobní auto + 2 dospělí + 1 dítě) 6,50 eur

Motorka 3,50 eura