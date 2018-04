Benzinová odysea v Íránu aneb jak se z trabantu stal kamion

Írán a benzin: jak na to? Írán a benzin, to byla vždycky pohádka. Pohonné hmoty za ceny, o nichž si u nás můžete nechat jen zdát, dělaly z této země ráj mototuristů. Itinerář naší cesty nám nadělil Írán bohužel zrovna do období nějaké místní ropné krize. Pohonné hmoty jsou na příděl, na stojanech na pumpách mají čtečky karet a prakticky nikdo pořádně neví, co a jak, ať už jde o úředníky na hranicích, policisty, místní úřady, turistické organizace, pumpaře či ambasádu.

Existují v podstatě dva způsoby, a to legální a nelegální. Ani jeden přitom není stoprocentní a ani jeden není jednoduchý.

1. Způsob legální

Pokud vidíte řešení problému zcela jasně, tak jako my (a jako drtivá většina normálních Íránců – tedy například vydáním turistické čipové karty s omezenou časovou platností a omezeným objemem pohonných hmot k odběru), brzy zjistíte, že takto to v Íránu nefunguje.

Na hranicích se vám budou snažit vnutit "benzinový papír" – jestli existuje nějaký relevantní, rozhodně to není růžový arch papíru, na nějž na benzinových pumpách kašlou. Tento je totiž určen pro tranzitní kamionovou dopravu, pro niž platí jiná pravidla. Nenechte si jej vnutit šmelináři, kteří jsou schopni vám jej za pár desítek dolarů vyběhat – nemá prakticky žádnou cenu – pokud tedy nejedete tirákem.

Potřebujete benzinovou kartu – čili čipovou kartu, na niž odebíráte benzin. Na hranicích vám velmi pravděpodobně neporadí. Policie vám velmi pravděpodobně neporadí, stejně jako vám zcela jistě v tomto směru neporadí ani pumpaři, a zřejmě ani turistické organizace.

Čipovou kartu vám může (dle posledních zpráv z ambasády, které jsme získali ovšem až při výjezdu z Íránu) vydat NOIPD, čili Íránská národní ropná společnost – pokud tam zajdete sami, navíc neznaje persky, je prakticky jisté, že vás odpálkují. Nám vydali jen dva papíry na jednorázový odběr paliva na jedné přesně dané pumpě. Což pro překonávání stovek íránských kilometrů není zrovna praktické řešení.

V případě, že vám v Íránu organizuje pobyt cestovní kancelář, měla by toto vyřešit za vás, pokud cestujete na vlastní pěst, pokuste se kontaktovat ambasádu a komunikaci s ropnou společností řešit přes ni. Snad budete mít v získávání čipové karty více štěstí.

2. Způsob nelegální

Stačí jednoduše koupit benzin na černém trhu. Problém je, že v tomto případě platí snad naprosto do puntíku Murphyho zákony. Takže když zoufale benzin potřebujete, zdráhají se vám jej podat. Když jej nepotřebujete, oslovují vás na ulici nebo i z kolem jedoucích aut – prostě vedle vás jedou a v plné rychlosti a ze vzdálenosti plných deseti centimetrů se začnou přes stažené okénko seznamovat a nabízet benzin. Milí to lidé. Vůbec nejlepší způsob, jak získat peníze i benzin, jsou ale šmelináři – stoupněte si někam k bazaru a tvařte se dostatečně turisticky (tedy zmateně a nešťastně) a téměř stoprocentně (zvlášť ve větších městech) se vás nějaký z místních veksláků chytne (my jsme měli výhodu, že působíme extrémně exoticky).