Benátský karneval roztančí Loučeň. Provedou vás pohádkové bytosti

Benátský karneval, který je pomyslnou tečkou za masopustním obdobím, je na Loučeni tradicí. Je věnovaný památce kněžny Marie Thurn-Taxis Hohenlohe, rodačky z italských Benátek, která na zámku žila od roku 1875 až do své smrti v roce 1934. Kněžna Marie je autorkou mnoha pohádek, které dodnes dělají radost dětem v několika zemích světa.

Volba krále a královny karnevalu

Letošní ročník se uskuteční v sobotu 7. března od 13:30 do 16:00 hodin v zámecké oranžérii. Karnevalové veselí se ponese v duchu „z pohádky do pohádky“. Účast přislíbily bytosti známé z mnoha povídaček, třeba Křemílek a Vochomůrka, hejkal, vodník nebo čert. Svou návštěvou letos poctí karneval i madam Ethel Koštětová z Krkavcova, která děti zasvětí do tajů létání.

Tříhodinový program bude plný tanečních i mnohých dalších soutěží. Kdo přijde v převleku, bude se moci zúčastnit defilé nejkrásnějších masek a ucházet se o titul krále a královny plesu. Zkrátka nepřijdou ani vaše žaludky, občerstvení bude zajištěno.

Vydejte se po stopách Bílé paní

Zážitek z karnevalu si letos můžete zpestřit také speciálními prohlídkami zámku. Pokud nemáte strach, můžete ji pojmout jako hru a vydat se za tajemstvím Bílé paní Loučeňské. V takovém případě dostanete ke vstupence hrací kartu a vaším úkolem bude správně zodpovědět osm otázek, které vám položí sama Bílá paní. Komu se to podaří, tomu tajenka vyjeví její malé tajemství.

Zámecké salóny provoní čokoláda a absintové pralinky

Pro mlsaly přichystali na Loučeni speciální čokoprohlídky. Interiéry zámku vás tentokrát provedou kněžna, kníže nebo komorný, kteří vám budou vyprávět o původu čokolády. Dozvíte se také, na které čokoládě si pochutnával kníže Alexander, kterou si na zámek nechávala dovážet kněžna Marie, nebo kvůli které se na Loučeň vrátil slavný německý básník Rainer Maria Rilke.



Čokoládové prohlídky si návštěvníci zámku vychutnávají celoročně

V několika společenských salónech na vás budou čekat ochutnávky čokolád z různých koutů světa a na závěr ještě překvapení – absintové pralinky pro pány, nugátové pro dámy a pro děti čokoládové bonbony ve tvaru autíček a postaviček.

Prohlídky speciálně pro dětské uši

Ani ti nejmenší se na Loučeni nudit nebudou. Na speciálních prohlídkách určených dětem od tří let poznají zámek z dětské perspektivy. Provede je kněžna Marie nebo princezna Karolína, které jim ukáží přesně to, co děti zajímá – jak se na zámku žilo, stolovalo, jaké měly šlechtické děti oblíbené hračky, co jim na zámku chybělo ve srovnání s dnešní dobou a co měly naopak navíc.

Dětští návštěvníci budou mít i jistá privilegia – třeba usednout ke knížecí tabuli v zámecké jídelně, nakouknout na zámeckou půdu, nebo zjistit, kde jsou dveře do tajné zámecké chodby.

Ztraťte se v zámeckém labyrintu

Romantický zámek Loučeň nabízí kromě zajímavostí ze života knížecího rodu Thurn-Taxisů i jeden unikát – labyrintárium, soustavu jedenácti labyrintů a bludišť v šestnáctihektarovém zámeckém parku se spoustou exotických stromů. Každý z labyrintů je přitom zcela jiný, každý byl vytvořen ze zcela jiného materiálu.



Palisádové bludiště v zámeckém labyrintáriu

Zámek Loučeň, který stojí ve stejnojmenném městysu asi 12 kilometrů severně od Nymburka, můžete navštívit celoročně. Nyní v březnu máte příležitost každý víkend mezi 10. a 17. hodinou. Od jara do podzimu navíc zámek ožívá tradičními slavnostmi –

4. dubna to budou Velikonoce u Thurn-Taxisů, které připomenou jarní zvyklosti a předvedou velikonočně vyzdobené interiéry zámku. Letos poprvé navíc slavnosti ozvláštní rituál vítání jara v zámeckých labyrintech.