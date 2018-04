Benátky, mrtvé město plné turistů

Jednatřicetiletá Mirella Dalla Pasquaová se narodila a vyrostla v Benátkách, křehkém městě vybudovaném na vodě. Před čtyřmi měsíci udělala to, co si nikdy nemyslela, že udělá: koupila dům na pevnině. "Neměla jsem na vybranou. Ceny jsou tu nemožně vysoké. Mladí lidé si to nemohou dovolit," říká v reportáži listu New York Times.