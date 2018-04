Bém zdolal K2 jako třetí Čech. Je to velký úspěch, řekl Rakoncaj

Bývalý pražský primátor Pavel Bém vystoupil na vrchol K2 (8 611 metrů) spolu se známým slovenským horolezcem Peterem Hámorem v úterý 1. srpna. "Je to slušný výkon, K2 je opravdu nejtěžší hora," řekl k Bémovu výkonu pro iDNES.cz Josef Rakoncaj. "Přes Abruzziho hřeben, kudy na vrchol lezli podle dostupných informací i Bém s Hámorem, jsem šel v roce 1986 také a je to technicky náročné," dodal legendární český horolezec.

Libor Uher na vrcholu K2 v roce 2007

Podobně se pro iDNES.cz vyjádřil horolezec Libor Uher, který stanul na vrcholu K2 v roce 2007. "Je to obrovský sportovní výkon," okomentoval Bémův výstup. "Těžko se to hodnotí jako přes 'kopírák', vždycky vše ovlivňuje i počasí a podmínky, my jsme tam tenkrát strávili rekordní dobu osm dní," vzpomíná Uher s tím, že každý den, každá hodina navíc je nebezpečná. "Pokud ale vylezli bez šerpů a kyslíku, je to mimořádný výkon," zhodnotil Bémův úspěch na K2.

"Dnes v 11:15 místního času Peter Hámor a Pavel Bém dosáhli vrcholu K2 (8 611 m) bez použití kyslíku. Ze čtvrtého tábora (7 755 m) vyšli přesně o půlnoci, na vrcholu se chvíli zdrželi a momentálně se nacházejí zpět v v C4. Po odpočinku začnou sestupovat do základního tábora," hlásí zatím poslední zpráva na webu týmu Hámor-Bém z 1. srpna.

Bém s Hámorem nejprve začali výstup na K2 přes Česenův pilíř, kudy vystoupil před pěti lety i Libor Uher. Kvůli častým lavinám ale nakonec zvolili trasu přes Abruzziho pilíř. Na vrchol K2 vede celkem deset výstupových tras, většina se kvůli obtížnosti nikdy nezopakovala. Výstupy přes Česenův pilíř ze severu přes jižní stěnu a Abruzziho přes jihovýchodní hřeben patří k nejfrekventovanějším.

K2, hora hor: výzva všech horolezců

K2 se vypíná do výšky 8 611 metrů v pohoří Karakorum na hranicích Pákistánu a Číny v oblasti ledovce Baltoro. Jméno pohoří Karakorum (v překladu Černá suť nebo Moréna) je odvozeno od stejnojmenného průsmyku, který spojuje Leh, hlavní město Ladaku, s čínskou provincií Sinkiang.

Oficiální název hory Čhogori (resp. čínské Qogir a další odvozené tvary) dali hoře západní cestovatelé. Vytvořili ho ze dvou slov místního jazyka balti, čhogo = velký a ri = hora. Ve světě se však vžil název K2, ve srovnání s ostatními osmitisícovkami je hora také často označována jako "Hora hor" pro svou neodolatelnou krásu, tvar a majestátnost. Pro horolezce je K2 věčnou výzvou, nejobtížnější osmitisícovkou, od prvopočátku dobývanou jen velmi těžce, urputně, krok za krokem.

Ve srovnání se všemi 14 osmitisícovkami se na K2 odehrálo nejvíc nezdařených pokusů o výstup na vrchol. Přestože je K2 o 239 metrů nižší než Mount Everest, její relativní převýšení od úpatí na vrchol je větší. Navíc jsou její svahy mnohem strmější a obtížnější. Pro představu, do roku 2008 na K2 vylezlo celkem 306 horolezců a zahynulo jich 77. Černým dnem se stal 1. srpen 2008, kdy na K2 najednou zahynulo v lavině 11 lidí. Měřítko úmrtnosti je zhruba 1:4, což znamená jeden mrtvý na čtyři úspěšné výstupy. Vyšší úmrtnost má pouze Annapurna, Everest má měřítko úmrtnosti 1:10.

K2 poprvé zdolali dva Italové, Achille Compagnoni a Lino Lacedelli 31. června 1954. Poté se to podařilo až po 23 letech japonské expedici v 1977, což nemá obdoby. Před majestátním vrcholem K2 se sklonil i Reinhold Messner, když o ní prohlásil, že je to "mnohem obtížnější vrchol než kterákoli jiná osmitisícovka".