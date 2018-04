Belogradčik, bulharský skalní unikát jako z Pána prstenů

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Autem je cesta do Belogradčiku jednoduchá. Městečko se nachází 15 km od hlavní mezinárodní tepny E79, spojující Sofii s rumunským Calafatem. Od hraničního přechodu ve Vidinu je to pouhých 47 km. Veřejná doprava je složitější. Denně sem ale jezdí autobusová linka – ze Sofie odjíždí v 16:30, o nedělích ve 20:00, cesta do Belogradčiku trvá čtyři hodiny. Provozuje ji společnost Montana, takže uvnitř chaotického vestibulu sofijského hlavního autobusového nádraží je třeba vyhledat to správné okénko, kde vám zástupce přepravce prodá jízdenku, za 7,5 eura. Na zpáteční spoj je nutné si přivstat, jelikož z Belogradčiku startuje už o šesté ranní. Hustší frekvenci spojení by měl Belogradčik mít s Vidinem. Nelze však uvažovat o více než třech autobusech denně. UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY

Protože si Belogradčik během posledních let mezi cestovateli vydobyl poměrně silnou pozici, disponuje bohatou škálou nocležišť mnoha úrovní. Od kempu, až po hotely. Největší podíl z nabídky ale stále patří ubytování v soukromí. Do příslušných zařízení vás nasměrují šipky s nápisem "kašta za gosti". Osobně můžeme doporučit ubytování v zařízení Raj, které se svým charakterem už přibližuje spíše k penzionu či hotýlku. Cena za nocleh v čistém pokoji s koupelnou a televizí je na osobu 10 eur. V Belogradčiku najdete i řadu útulných a cenově příznivých občerstvoven s nabídkou vynikajících specialit chutné bulharské kuchyně. Přímo vedle parkoviště před pevností najdete podnikovou prodejnu regionálního vinařství Magura. Vstup do komplexu pevnosti stojí dvě eura. Ve městě funguje i místní infocentrum v buňce nad náměstím. ZNAČENÉ TRASY

Nejkrásnějšími partiemi Belogradčických skal vede pět značených cest, včetně třináctikilometrové naučné stezky Zbegove, jejíž součástí je také rozhledna. Dvě z nich, žlutá a oranžová, jsou okružního typu. Úroveň značení v terénu je o něco nižší než u nás. Mapu s trasami stezek obsahuje turistický průvodce, který je k dostání například na pokladně u vstupu do pevnosti. Přibliž 25 km severozápadně od Belogradčiku se v horách skrývá jeskyně Magura, jedna z největších na území Bulharska. Kromě krápníkové výzdoby v ní najdete unikátní soubor prehistorických kreseb. UŽITEČNÉ WEBY

www.belogradchik.biz

www.belogradchik.info