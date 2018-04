Bella Italia: 11 míst pro krásnou dovolenou

1. Řím, pupek světa

Vyhraďte si na něj několik dní. Projít všechno, co stojí za vidění, zabere hodně času. Kromě tradičního polibku na Španělských schodech, hození koruny do Fontány di Trevi, návštěvy Sixtinské kaple, večeře při svíčkách na Trastevere a puchýřů z nekonečného běhání po Foru Romanu a Koloseu zkuste moderní čtvrť EUR. Před osmdesáti lety ji stavěli pro světovou výstavu, která se kvůli válce neuskutečnila. Dnes tam jsou úřady, ale její bílá monumentální architektura opravdu stojí za to.

Zchladit se v Římě můžete v přímořské čtvrti Ostia, doveze vás tam vláček od stanice metra B Piramide. A v neděli ráno můžete zkusit blešák Porta Portese, ale pozor na kapsáře.

2. Benátky, romantika na vodě

Úzké uličky, kanály, gondoliéři a vzduch vonící mořem. Tady jezdí i popeláři lodí. S návštěvou tohoto úžasného města neotálejte, Italové se sice snaží, stále se jim však nedaří propadání Benátek do moře zastavit.

Dejte si gelato (italsky zmrzlina) na parádním náměstí San Marco, vyplašte hejno drzých holubů a projděte se po nejznámějším Rialtském mostě přes Velký kanál. Jste v jednom z nejkrásnějších a nejromantičtějších měst v Itálii.

3. Toskánsko, zvlněný balzám

Vall D' Orcia, Toskánsko

Okouzlující zelené kopečky s vinicemi a olivovníky, mezi kterými jsou jako perly zasazené výstavní kamenné statky – jakékoliv místo Toskánska je pastva pro oči a léčba klidem. Podívejte se do Volterry, centra tajemných Etrusků, navštivte Pittigliano, okouzlující město visící na skále.

V Pise se ujistěte, že ta známá věž je fakt tak šikmá jako na fotkách (nic moc dalšího v Pise ale k vidění není), a cestou k moři zkuste štěstí, třeba tam zase bude Mirek Topolánek dovádět na jachtě se Silviem Berlusconim a jeho kamarádkami.

4. Siena, fandění tu mají v krvi

Aspoň půlden si vyhraďte na tohle uhrančivé město na kopci. A když tam zabloudíte v době Palia (2. července a 16. srpna), zůstanete mnohem déle. Na krásném nakloněném náměstí se totiž jede netradiční závod. Fanatický dav sleduje jezdce na neosedlaných koních, jindy vítaní turisté jsou v tu chvíli navíc.

Tip na dovolenou Poznejte krásy Itálie. Vyberte z těch nejlepších nabídek mnoha cestovních kanceláří na dovolená.iDNES.cz.

Součástí dostihu o standartu s obrazem Madony jsou zákulisní boje, intriky, zrada a hlavně nenávist mezi sedmnácti čtvrtěmi (contradami) Sieny, které chtějí vyhrát za každou cenu. Do toho vlajkonoši, fandění lepší než na fotbale, oslavy vítězů a smutek poražených. Když se do Sieny nenachomýtnete k paliu, určitě ji nezatracujte. Není tak monumentální jako Florencie, ale o to víc se vám útulné město zalíbí.

5. Florencie, perla

Ještě že je krásný David z kamene, jinak by vám dcera či manželka s tím "Taliánem" utekly. Takhle se budou jen dožadovat fotky s ním a drahé pizzy v restauraci naproti. Barevná katedrála, jeden z hlavních taháků asi nejobdivovanějšího italského města, je tak velká, až máte pocit, že si ji mezi těmi paláci kolem nevychutnáte. Most zlatníků je turistická povinnost, pro nadšence s železnou trpělivostí a neprošoupatelnými podrážkami je obrovitánská galerie Uffizi.

6. Kalábrie, Itálie non plus ultra

Ta pravá Itálie je k vidění až od Říma níž, syrová, nenačančaná, občas trošku "olezlá". Právě Kalábrie je nejlepší, netknutá. Bez plantáží slunečníků na plážích, s voňavými borovicovými háji a městy, kde turisty nečekají. A tak tam úplně v klidu spravují střechu vlnitým plechem zatíženým kamenem a děti se popelí na ulici před domem společně s toulavými psy.

Capo Vaticano

7. Sardinie, pro plážisty a labužníky

Koho nebaví památky, hledá krásnou přírodu, zaručeně dobré počasí na koupání a nejkrásnější moře, vyrazí na Sardinii. Jsou tu nóbl letoviska i hezky zastrčené opuštěné plážičky. Až pojedete kolem nějakého hospodářství, zeptejte se, jestli nemají ve spíži schované k ochutnání dvě místní speciality: casu marzu a mirto. To první je pořádně uleželý sýr s červíky (larvy sýrohlodky drobné), který se i s nimi baští, tím druhým – myrtovým likérem – se to pak zapije.

Itálie, Sardinie, Costa Smeralda

8. Neapol, radši přejeďte na Vesuv

Před Neapolí si poschovávejte všechny cennosti a překontrolujte očkování na tetanus. Až to kdysi krásné, ale dnes neskutečně opoužívané město uvidíte, nebudete věřit, že jste v Evropě. Mezi kopci odpadků tu uvidíte holčičky trénující ve čtyřech bez helmy jízdu na skútru po zadním kole a domy, mezi kterými se na šňůrách suší podprsenky a ponožky. Jediné auto tu není nenabourané a domácí v hotelu má bouchačku u pasu.

Jestli je to na vás moc, zamkněte se v autě a jeďte co nejrychleji o dvacet kilometrů dál. Pompeje a výhled z Vesuvu si nemůžete nechat ujít.

9. Sicílie, vedro a ovce

Babka na lavičce před domem se dohaduje s druhou přes ulici, dědci v obleku a s kloboukem na hlavě zase ve čtyřicetistupňovém vedru kombinují domino před barem. Přesně jako před desítkami let. Jen v těch lomených rozpálených ulicích, do kterých se ani nevejdou chodníky, se dnes prohánějí nové fiátky a puberťáci vytáčejí skútry.

Východ Sicílie, to je funící Etna, západ zase okouzlující příroda a pořádný hic. Na úzkých silnicích pozor, za zatáčkou nebývá mafie, ale stádo ovcí.

10. Milán, Středoevropa a Ferrari

Město samotné krásou neoplývá, široké výstavní bulváry jsou však rájem nakupovačů. Nejžhavější novinky do šatníku pořídíte právě tady. Ověšeni taškami s oblečením můžete nahlédnout do největší chlouby města – výstavního dómu pro 40 tisíc věřících. O kus dál je zvenku nenápadná, ale veleslavná La Scala.

Tohle je nejbohatší město země, kosmopolitní, spíš než do Itálie patří do Evropy. Ani Italové tu nejsou tak temperamentní.

Až pak pojedete dolů na jih, vezměte to přes Modenu do Maranella, kde se rodí kultovní vozy Ferrari. Dělat u téhle značky je pro Itala ctí. Když ve čtyři "padla", vylezou ze všech děr ve zdech fabriky červení mravenci – dělníci neodkládají rudé mundúry, ani když jdou domů. Upozornění: za bránu fabriky vás v jiném než italském autě nepustí.

11. Alberobello a Matera, perly jihu

Alberobello je městečko jako z pohádky, jen čekáte, kdy z chaloupek vyskládaných z kamenů, jimž se říká trulli, vyleze nějaký italský Křemílek s Vochomůrkou.

Matera je o kus dál, město na průrvě mezi skalami. Část města je do nich vytesaná. V jeskyních tu lidé i se svými zvířaty žili ještě v minulém století, stejně jako před 9 000 lety.