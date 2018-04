Letní Belianské Tatry: kamzíci i rozkvetlé louky, až oči přecházejí

Belianské Tatry se vymykají tomu, co známe z Vysokých Tater - místo žulových štítů tu najdeme bělostné vápencové skály a o něco nižší a zaoblenější hřeben pokrývají svěže zelené louky.

Ačkoliv hlavní hřeben Belianek, jak se této části Tater zkráceně říká, je od roku 1978 uzavřený, i tak tu lze podniknout nádherné výpravy po značených trasách. Zveme vás na celodenní horskou túru, během které můžete poznat toto království kamzíků a horských květin.

Vyhlášená chata Plesnivec

Jako start volíme Tatranskou Kotlinu, ležící jen několik kilometrů od obce Ždiar, známého centra Belianských Tater. V Tatranské Kotlině lze zaparkovat na jižním okraji obce, přímo u nástupu na modré a zelené značení. Najdeme tu bezplatné parkoviště, což je v celé lokalitě Tater poměrně ojedinělý jev.

První půlhodinku sledujeme modrou a zelenou značku, k chatě Plesnivec je to odtud 1,5 hodiny. Cesta jen mírně stoupá po okraji vzrostlého lesa až k rozcestí Šumivý prameň. Kdo si sem odskočil z Tater Vysokých, hned najde "nejméně deset rozdílů" oproti tamní květeně - zejména statné vstavače na tomto úseku rostou v hojném počtu.

Na rozcestí Šumivý prameň opouštíme modrou značku a po zelené začínáme strměji stoupat zalesněným úbočím k chatě Plesnivec. Jako variantu můžeme jít po žlutě značené zásobovací cestě Dolinou Siedmich prameňov - obě trasy jsou přibližně stejně časově náročné, v údolí ale letos probíhá těžba dřeva. Ze zelené značky se chvílemi otevírají hezké výhledy na vrchol Stežky a občas si všimneme vápencových skal tyčících se nad pěšinou.

Po hodině a půl dojdeme k chatě Plesnivec, jediné horské chatě v oblasti Belianských Tater. Leží jako orlí hnízdo ve strmém svahu pod skalnatou stěnou Bujačího vrchu a unikátního skalního útvaru Skalné vráta. Můžeme se tu posilnit nebo i přespat, neboť chata nabízí ubytování pro 20 lidí. Chata Plesnivec patří svými službami dle mé zkušenosti mezi nejlepší ve Vysokých Tatrách, k její smůle ale leží poměrně daleko od atraktivních horských lokalit. Pokud přesto chcete zažít krásnou atmosféru večerního posezení u krbu a rozbřesku pod vápencovými stěnami, můžete tu přenocovat a výlet pojmout jako dvoudenní.

Chata Plesnivec

Horské louky jako pestrobarevný koberec

Od chaty pokračujeme vzhůru po zelené, přejdeme rozkvetlé louky a opět se zanoříme do smrkového lesa. Na rozdíl od Vysokých Tater tu ještě kůrovec neudeřil v plné síle, v Belianských Tatrách můžeme tedy vychutnávat stín horského lesa na jedné z posledních tatranských lokalit.

Zakrátko přijdeme k první velké louce zvané Rakúska poľana. Tady se nám otevřou první výhledy na hřeben Belianek - spatříme 1 947 m vysoký Bujačí vrch a o metr vyšší Predné Jatky. Na druhé straně cesty, po naší levé ruce, vidíme například Velkou Svišťovku, Kežmarský štít a Pyšný Štít. Nejhezčí pohledy ale teprve přijdou o půlhodinku dál, kdy přijdeme na louku v dolině Predné Meďodoly. Tady se objeví východní polovina hřebene Belianek ve své plné kráse.

Typická rostlina Belianských Tater - Zvonek alpský Rozcestník u bývalé Kežmarské chaty

Zdejší louky hrají v červnu a červenci doslova všemi barvami. Zatímco na jaře převažují růžové klasy rdesna hadího kořene, později v létě svahy zbarví záplava vrbky úzkolisté. Jinak botanik tady bude nadšený, může si v podstatě odškrtat většinu horských druhů z atlasu rostlin.

Zelená značka končí na rozcestí u bývalé Kežmarské chaty, kde se napojuje na červenou magistrálu. Zde si můžeme odskočit za občerstvením k 30 minut vzdálené Chatě při Zelenom plese, případně pokračovat přes Velkou Svišťovku na Skalnaté pleso.

Na loukách na jaře kvetou trsy Silenkek bezlodyžných.

Kolem kamzičích pastvin do Ždiaru

Naše trasa nás však vede dál přes hřeben Belianských Tater - po červené značce vystoupáme do Kopského sedla a přes Vyšné Kopské sedlo (nejvyšší bod trasy, 1 934 m) sestoupíme do Širokého sedla. Celý tento úsek je skvostnou panoramatickou trasou s nádhernými výhledy na Vysoké i Belianské Tatry. Před námi můžeme sledovat dominantní vrcholy Belianek Havran (2 152 m) a Žiarskou vidlu (2 142 m), na opačné straně vévodí vyhlídkový vrchol Jahňačí štít (2 230 m).

Pro sestup volíme nejrychlejší variantu sestupující po červené do Monkové doliny. Opět se ale nabízí varianta, a to pokračovat po modré značce z Kopského sedla přes Zadné Meďodoly do Tatranské Javoriny. Tato možnost nabízí další výhledy na dvojvrchol Havranu a Ždiarské vidly, ovšem sestup je poměrně dlouhý.

Pohled k Beliankám od Veľkého Bieleho plesa

Ze širokého sedla sestupujeme téměř 1 000 výškových metrů do Ždiaru po červené značce - ještě donedávna tu vedla pouze jednosměrná naučná stezka, nyní lze tento úsek projít oběma směry. Cesta do Ždiaru je poměrně strmá, je třeba být opatrný zejména po dešti, kdy vápencové kameny docela kloužou.

Při sestupu nespěchejte, oblast Širokého sedla a zejména severozápadní svahy hory Hlúpy patří mezi oblíbené pastviny kamzíků tatranských. Tato horská koza je endemickým poddruhem, žijícím pouze na území Vysokých a Nízkých Tater. Kamzíkům se v poslední době docela daří a jejich počet dosahuje téměř 1 000 jedinců.

Na rozcestí u říčky Biela pokračujeme po proudu kolem hotelu Magura až do Ždiaru. Tato typická podtatranská obec nabízí veškeré služby včetně ubytování, stravování i veřejné dopravy.

Může se hodit Délka trasy: 19,5 km, 6.45 min.

Celkové stoupání: 1 385 m Občerstvení na trase a možnost ubytování: Chata Plesnivec

Chata pri Zelenom plese , 30 min. odbočka Doprava

Autobusová linka spojuje Ždiar s Tatranskou kotlinou. Detaily ZDE. Více informací Další informace: www.beliansketatry.com