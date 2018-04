Belianky: tak trochu jiné Tatry...

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Autem z Čech nejlépe přes hraniční přechod Makov a dále přes města Bytča, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad. Z Poradu dále buď přes Kežmarok do Spišskej Belej a po silnici č. 67 nebo přes Starý Smokovec Cestou Slobody až do Ždiaru. Do Popradu se lze pohodlně dostat také letadlem, vlakem nebo autobusem. Místními autobusovými spoji se pak snadno dostanete až do Ždiaru nebo Tatranské Javoriny. TIP

Kdo navštíví oblast Belianských Tater, neměl by si kromě naučného chodníku a výstupu na Ždiarskou vidli nechat ujít jedny z nejkrásnějších vysokotatranských dolin – Bielovodskou a Javorovou dolinu. Obě jsou nejlépe dostupné z Tatranské Javoriny a Lysé Poľany. Milovníkům úchvatných scenérií dále doporučujeme navštívit polskou část Vysokých Tater, kde se mimo jiné nachází největší tatranské pleso – Morskie Oko. CO DĚLAT PŘI SETKÁNÍ S MEDVĚDEM

V Belianských Tatrách se s trochou "štěstí" můžete klidně střetnout s největší tatranskou šelmou, medvědem hnědým. Navzdory pověstem krvelačné a hladové šelmy je medvěd od přírody značně plachý a vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s člověkem. Pokud se s ním přesto střetnete, zachovejte klid, nikdy před ním neutíkejte, nekřičte na něj, nic po něm neházejte a vyhněte se přímému očnímu kontaktu. Pokud se k vám nepřibližuje, pozvolna ustupujte, až ho úplně ztratíte z dohledu. Pokud jste se stali předmětem jeho zájmu a evidentně jde za vámi, zkuste se nejprve udělat většími zvednutím rukou. Pokud ani toto nezabere a evidentně se vás chystá napadnout, odhoďte batoh a lehněte si na tváří k zemi, stehna si přitlačte na hrudník, hlavu skryjte mezi kolena a ruce spojte za krkem. Nehýbejte se a vyčkejte dokud medvěd sám neodejde. Nikdy se nepokoušejte s medvědem bojovat, souboj s ním je pro vás dopředu ztraceným zápasem. Abyste se vyhnuli nepříjemným střetnutím s medvědy nebo s ochránci přírody, tak nenocujte ve volné přírodě, nerozdělávejte oheň, nepřipravujte aromatická jídla (špekáčky, slaninu, salámy, ...), ani nechoďte mimo značené turistické chodníky. Dále nepřeceňujte své fyzické schopnosti, za nepříznivého počasí nevyrážejte na náročné hřebenové túry a respektujte návštěvní řád TANAP-u. Už mnoho dobrodruhů na nedodržení těchto základních pravidel doplatilo.