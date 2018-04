Belgie zavedla opět víza

Minulý měsíc se v Belgii ucházelo o politický azyl asi 450 Slováků. O obnovení vízové povinnosti rozhodla belgická vláda minulý pátek, přesný termín však oznámila až dnes po jednání se slovenským velvyslancem v Bruselu Františkem Lipkou.

"Máme příslib belgické strany, že až do 15. září bude platit tzv. zjemněný režim. To znamená, že belgické úřady podle vlastního uvážení mohou v tomto období do země pustit i Slováky, kteří nebudou mít víza," dodal mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Boris Gandel. Podle něj budou Slováci potřebovat víza jenom dočasně.

Belgická vláda poprvé zavedla pro Slováky vízovou povinnost 13. dubna, ale 1. srpna rozhodla o její pozastavení. Slováci stále potřebují víza do Velké Británie, Irska a Dánska. V minulosti nemohli bez víz ani do Finska, Norska, Nizozemska a Lucemburska, které však vízovou povinnost již zrušily. Podle Gandela nic nenasvědčuje tomu, že by se některá ze zmíněných zemí chystala napodobit Belgii a znovu zavést víza.