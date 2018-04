Belgie: praktické rady a informace

Člověk by v té fotbalové euforii snadno zapoměl na některé praktické maličkosti. Přesto je nevynechejte, nevyplácí se to.Určitě nezapomeňte před odjezdem na cestovní pojištění. Ještě na místě si ověřte, zda zahrnuje také poplatky na ošetření, na právní pomoc i na cestu domů. Stejně tak se přeptejte, zda je pojištěna i cestovní kancelář, se kterou cestujete. Vezměte si raději platební karty a šeky než velké částky hotovosti. V Belgii, stejně jako v Nizozemsku, přijímají Mastercard, Maestro i Visa. Takže vyrazíte, napětí stoupá: teď je vaším největším nepřítelem alkohol. Tentokrát by vám mohl velmi snadno pokazit vysněnou cestu, pořadatelé budou skutečně nesmlouvaví. Takzvané opilecké autobusy budou vracet už na hranicích. V průběhu mistrovství mohou zabránit opilé osobě ve vstupu na stadion, přestože vlastní lístek. Na výtržníky čeká zrychlené soudní řízení. Dorazíte tedy na místo, ubytování již pravděpodobně máte zařízené. Obě země během šampionátu praskají ve švech, takže málokdo asi nechal vše na ponejvětší šance na pohodlné přespání je asi v kempech. Jsou v obou zemích pečlivě udržované. nezapomeňte na místní ustanovení, která požadují, abyste měl neustále u sebe pas. Přespávání "pod širákem" je rozhodně zakázáno. V případě, že budete zkoušet ubytování na venkovských statcích, pamatujte, že je na úrovni dražších hotelů. Pokud jedete po vlastní ose, máte možná obavy z nepřehledných tlačenic. Maximálně si tedy zjednodušte cestu. Trasa na belgická města je v tomto ohledu trochu složitější. Pokud jedete do Brugg, držte se trasy přes Cáchy, Lutych, Brusel a Gent po dálnici E40. Opustíte na výjezdu (aftritt) číslo 8. Odsud již by mělo další navigaci usnadnit značení s pruhem v barvě vstupenky, písmenem P a směrovkou, případně s označením parkoviště. Mezi parkovišti a stadionem Jana Breydla bude po celý den fungovat kyvadlová doprava. V den zápasu je veškerá doprava zdarma, jízdenku nahrazuje vaše vstupenka na zápas. Na Lutych jedete zpočátku stejnou trasou, také zde pomáhají navigovat pruhy v barvě vstupenky. Srozumitelná trasa vás dovede na parkoviště u Sart Tilman, odkud bude fungovat kyvadlová doprava na stadion.Komu stačí na den jedny hranolky, pitta, hot-dog a jedna či dvě obložené bagety s nějakými levnými nápoji, nepotřebuje více než asi 500 franků.Po pečlivém pátrání lze najít restaurace s menu za 395 až 495 franků, k němuž patří polévka nebo předkrm, hlavní jídlo a dezert. Nápoje se většinou platí zvlášť a na ty je třeba mít v záloze aspoň 100 franků. Po zbytek dne se člověk musí spokojit s macdonaldem a jeho klony. Pak lze vystačit s tisícovkou franků.Kdo se nechce omezovat, měl by mít v kapse aspoň 1500 franků. To mu vystačí nejen na ranní kávu s rohlíkem a slušný oběd, ale i na přijatelnou večeři. Samozřejmě, nemůže si dopřávat příliš vybrané speciality a příliš drahá vína.