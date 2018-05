Výlet do belgického hlavního města piv. Lovaň okouzlí i pivním sektem

Lovaň se rozkládá jen asi 15 minut cesty vlakem od bruselského letiště, takže je velmi dobře dostupná rovnou po příletu z České republiky. V současné době má necelých sto tisíc obyvatel, takže je veliká přibližně jako třeba České Budějovice.

Tohle přirovnání je vhodné i proto, že v Lovani má sídlo pivovarnický gigant společnost AB InBev, do jejíž rodiny patří i českobudějovický Samson.



A s pivem a historií se návštěvník potkává od samého začátku, kdy do města dorazí. A k tomu patří ještě rušný studentský život, protože je v Lovani univerzita, jejíž historie sahá až do roku 1425 a je tak nejstarší v Belgii.

Ovšem pivovar je ještě starší, historie značky Stella Artois začíná už v roce 1366, původně však pod názvem Den Hooren, z té doby zůstává ve znaku lesní roh.



Jeden den je málo

Kdo chce Lovaň lépe nasát a ochutnat, měl by se ve městě ubytovat alespoň na víkend. Ideální základnou může být některý z hotelů přímo u vlakového a autobusového nádraží. Je to odsud pěšky kousek nejen do centra, ale třeba i do pivovaru Stella Artois. A právě tam může směřovat jedna z prvních výprav.



Je však důležité si nejdříve prohlídku zarezervovat. Na programu jsou vždy v sobotu a neděli a k dispozici je i anglicky mluvící průvodce. Areál není na první pohled žádným historickým skvostem, ale uvnitř se návštěvník pobaví. Dostane kompletní informace o výrobě pěnivého moku, za doprovodu videa se dozví podrobnosti o vývoji pivovaru od jeho zrození až do současnosti, uvidí stáčírnu a řadu dalších věcí.



Zajímavý je třeba vznik názvu Stella Artois. Původní Den Hoorn koupil v roce 1717 Sebastien Artois. V roce 1926 pak v pivovaru uvařili speciální vánoční várku, která se povedla a chutnala natolik, že už u ní majitelé zůstali a dostala název Stella z latinského hvězda.

V pivovaru Stella Artois se snoubí historie se současností. Tímto povozem dříve rozváželi pivo. Útroby pivovaru Stella Artois

Dodnes je pro pivovar světovou jedničkou, doma zůstává klasikou mířící na konzervativnější pivaře, ale jinak v Belgii už delší dobu vládne Jupiler, který je populární u mladší generace. Jupiler se však nyní jmenuje Belgium.

„Je to součást naší velké kampaně v souvislosti s letošním fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku, kam naše reprezentace míří,“ prozrazuje marketingový viceprezident pro Evropu AB InBev Diego Belbussi. V souvislosti s tím má pivovar zajímavou strategii a chce, aby se do budoucna na stadionech pil především nealkoholický Jupiler. A celkově se pak chce soustředit na mnohem větší produkci lehčích, méně stupňovitých piv s nižším obsahem alkoholu.

Silnější než české ležáky

Belgická piva jsou přitom ve většině případů mnohem silnější, než klasické české ležáky. Ale český konzument se nemusí bát, že by měla nějaký lihový nádech. Belgičané umí vařit pivo stejně dobře jako u nás, i když je jejich kultura v tomto směru dost odlišná.



Poznat je to třeba už na konci samotné prohlídky pivovaru Stella Artois, když se dostane na ochutnávku. Čepování Stelly je malý obřad, který začíná už důkladnou přípravou skla, pak se pustí pípa a teprve potom začíná čepování pod úhlem 45 stupňů. Pivo musí přetéct a číšník poté pěnu ještě seřízne nožem.

Pivovar Stella Artois je jen deset až patnáct minut pěšky z centra Lovaně. Oude Markt je plné restaurací. Každý večer náměstí ožívá a dorazí sem několik tisíc lidí.

Jen pár set metrů od pivovaru si pak AB InBev před několika lety vybudoval nové středisko a jeho součástí je i vývojářské a technologické centrum GITEC. Tam se soustředí například na to, jak při vaření piva co nejvíce snížit produkci CO2, nebo používat takové obaly, které nebudou mít prakticky žádný vliv na výslednou chuť.



Centrum je plné historie

Po prohlídce může následovat přesun zpět do centra, lehký odpočinek a pak výlet za historií. Začít je možné třeba u Groot Begijnhof, což je zachovalá historická čtvrť zapsaná i na seznamu UNESCO.

Vrcholem brabantské gotiky je pak radnice z poloviny 15. století v centru, kde je řada dalších zajímavých budov a kostelů. A kdo má rád výstupy na věže s výhledem na město, ten by neměl vynechat návštěvu univerzitní knihovny. V několika patrech je vždy umístěna zajímavá expozice a nahoře je opravdu vidět na celou Lovaň. Kdo bude mít štěstí, zazní mu na věži přímo u ucha velká zvonkohra.

Po výstupu už dostane většina návštěvníků žízeň. V tomto případě snad nelze v Lovani chybovat. Restaurace v centru nabízejí skoro vždy velký výběr piv, nicméně v tomto ohledu nejspíš kraluje hospoda The Capital na Grote Markt. Na čepu mají asi tři desítky piv, ale dalších několik stovek druhů lahvových. Každý by měl asi ochutnat minimálně Domus, ze stejnojmenného minipivovaru v Lovani.

Úchvatná budova radnice Restaurací je plné centrum, tady je na první pohled vidět, že uvnitř čepují spoustu druhů piv.

Za večer lze ochutnat hodně druhů, Belgičané čepují pivo většinou malé od 0,25 po 0,33 litru, ale o to bývají silnější. Ceny se celkem liší, podle toho, co pijete, začínají kolem tří eur a končí tak na pěti. Na Grote Markt a v okolí je dobré zůstat i po skončení návštěvy The Capital. Je to doslova pivní centrum s množstvím hospod, barů a klubů, že je lze těžko spočítat.



Na přelomu dubna a května je jedno, jestli je čtvrtek, pátek nebo sobota. A tak je to až do konce semestru. Pořád mají skoro všude plno a panuje přátelská atmosféra. Na další rundu v hospodě si však zákazník většinou přece jen musí počkat. Není tam zvykem jako u nás, že často přistane na stole další pivo, ještě než má člověk dopito. Výhodou je, že obsluha umí anglicky zřejmě úplně všude.



V Lovani také pořádají různé pivní festivaly. Obří je třeba Zythos Beer Festival, kde se ve velké hale na okraji města představí stovka pivovarů, Roman, de Bastogne, Julia Beers, Braus a další a další. Hodně kulturních akcí se ve městě uskuteční i přes léto. Lovaň ho tak oživuje v době, kdy ji opustí na prázdniny tisíce studentů a láká turisty.



Milovníci piv však nemusí zůstávat jen na tomto místě. Pokud mají čas, je ideální vypravit se i dál na prohlídku některé z pivovarů po okolí. Za vidění rozhodně stojí třeba Bosteels v 50 kilometrů vzdáleném Buggenhoutu.

Dělají i pivní sekt

Piva Tripel Karmeliet a Kwak jsou opravdové lahůdky a třeba Kwak se čepuje do velmi zvláštních skleniček, ke kterým se dávají i speciální dřevěné držáky. Unikátní je pak Deus, což je v podstatě pivní sekt, který se rozlévá do sektových skleniček a lahvuje do nádoby podobné jako má Dom Pérignon.

Pivovar Bosteels se nachází 50 kilometrů od Lovaně v Buggenhoutu. Rozhodně stojí za návštěvu. Prohlídka pivovaru Bosteels. Vařím tam i pivo Tripel Karmeliet.

Bosteels má i svou českou stopu. Pracuje tam muž, který žil v Česku několik let, dodnes se pravidelně vrací a dokonce si zde koupil chatu, na které si vaří vlastní pivo. A o pivu vypráví s láskou a zanícením. „Češi už mohou naše piva ochutnat i v Praze, na náměstí Míru,“ upozorňuje ředitel Pivovaru Bosteels Michael Hoppenbrouwers.



Kdo si belgické chutě oblíbí, může si je po návratu najít i doma, což není problém především v nejrůznějších pivotékách, ale čepované přímo v Belgii je zkrátka více autentické.