Do belgických Arden za menhiry, skvělým pivem a nejmenším městem světa

Může se hodit Jak se tam dostat

Durbuy leží jižně od Lutychu (Liége) zcela stranou dálnic. Nebližší hlavní tahy tvoří rychlostní komunikace N63 a dálnice A26, těsnou blízkostí městečka vede hlavní silnice N86. Veřejnou dopravu zajišťuje trať z Lutychu do železniční křižovatky Marloie. Vystoupit je třeba ve stanici Barvaux. A tady radost končí, poněvadž dále je nutné pokračovat po svých. V lepším případě lze využít služeb sezonního mikrobusu. Ten během loňského léta pendloval mezi oběma sídly čtyřikrát denně. Avšak s výjimkou prvního spoje, který Barvaux opouštěl těsně po jedenácté, všechny ostatní byly poněkud nelogicky koncentrovány výhradně do odpoledních hodin. Jízdní řád shuttle busu vám ochotně zašlou mailem z místního infocentra. Vlaky do Barvaux dobře navazují na spoje ze sousedního Lucemburska. Užitečné weby

www.durbuyinfo.be

www.weris-info.be