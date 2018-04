Belgičané a Nizozemci k nám jezdí na vlastní pěst

Pokud se Belgičan a ještě spíš Holanďan vydá do České republiky, nejčastěji si to namíří do Prahy, a to vlastním vozem, případně autobusem nebo letadlem. Jen zlomek využívá nabídek organizovaných zájezdů a když, tak na Velikonoce nebo Nový rok. Nizozemci jsou tradičně nejnáruživějšími návštěvníky českých končin - jejich maringotky zaplní od jara do podzimu silnice i kempy, umějí najít nejzapadlejší tábořiště. Loni jich do k nám zavítalo podle České centrály cestovního ruchu 266.000 a strávili tady 940.000 nocí, a to pouze ti, které podchytila ubytovací zařízení. Více přijelo jenom Němců a Poláků.