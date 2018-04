Bělehrad je těžkotonážní balkánský válec, jehož síle podlehnete

Může se hodit Hostely, hotely i kemp

Nízkorozpočtovým cestovatelům poskytnou zázemí desítky hostelů. Dříve jejich zprostředkovatelé s cenami a letáky operovali přímo na hlavní stanici, nicméně letos jsem je tam nespatřil. Několik hostelů se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového i autobusového nádraží, další jsou různě rozesety po městě. Správný výběr záleží na vašich prioritách. Moje osobní zkušenosti jsou pozitivní. U pobytu na více nocí a prostřednictvím rezervace vykomunikované e-mailem přímo s hostelem, se mimo sezonu dají získat zajímavé bonusy: například sleva či nocleh zdarma navíc. Řada hostelů vznikla přestavbou bytů nebo adaptací podkroví. Pokaždé jsem se setkal s ochotným personálem, dodržením domluvy a čistými toaletami i sprchou. Jednou jsem v půli října po zarezervování jednolůžkového pokoje obýval třílůžkový pokoj na úrovni solidního bytu, jindy útulný minipokojík v podkroví nebo čistou špeluňku s papírovými stěnami kousek od nádraží. A ta výborně posloužila jako ideální základna pro jednodenní výlety. Bělehrad samozřejmě disponuje různorodou škálou hotelů. Na nejzazší periferii u západního okraje Zemunu leží sezonní kemp Dunav. V Srbsku platí povinnost policejního přihlášení, což za vás učiní ubytovatel. Naposledy mi již nebyly vystaveny bílé přihlašovací karty. Jak po Bělehradu

Našinec odkojený precizní a takřka dokonalou městskou hromadnou dopravou se vrátí nazpět do minulosti, ale i tak systém veřejné dopravy učinil mílové kroky kupředu. Zastávky jsou konečně označené a často též vybavené moderními přístřešky, přibývají i tabulky s jízdními řády a uvnitř tramvají a autobusů různého stavu i stáří zní hlášení zastávek. Do systému jsou integrovány také městské vlaky. Počet obyvatel Bělehradu přesahuje 1,5 milionu a metro mu doopravdy zoufale schází. Jízdenky MHD lze v nejhorším zakoupit u řidičů. Pro turisty je ideální pořídit si kartu s trojdenní, případně pětidenní, platností. Ty jsou k mání v trafikách. Podrobné informace zjistíte na webu bělehradského dopravního podniku. Unikátní šikmá věž

Širší okolí Bělehradu skýtá přehršel atraktivních cílů k jednodenním výletům. Oblíbeným místem je vrch Avala s impozantním památníkem Neznámého junáka a zpřístupněnou věží vysílače. Odtud se otevře kruhový výhled na srbskou metropoli i do zvlněné pahorkatiny regionu Šumadije. Vřele též doporučuji navštívit Smederevo. To je s Bělehradem dobře provázáno veřejnou dopravou. Kromě příjemné skutečnosti, že je to centrum důležité vinařské oblasti, se tu u Dunaje rozprostírá gigantický komplex středověké pevnosti. Dlouhé linie vysokých strohých hradeb, proložených masívními věžemi, dodnes působí hrozivým dojmem. Výjimečnou kuriozitu pak představuje věž s číslem jedenáct. Pevnost totiž ještě během druhé totiž světové války patřila mezi vojenské objekty. Nejprve zde roku 1941 došlo k tragické explozi munice a pak o tři roky později byl areál bombardován spojenci. Právě následky výbuchu způsobily vychýlení věže. A úhel jejího sklonu dokonce přesahuje sklon známé šikmé věže v italské Pise. Nyní vrcholí přípravy zabezpečení a sanace základů při zachování současného nakloněného vzhledu. Internet

www.tob.rs

www.gsp.rs

www.danubeogradu.rs

www.beogradskatvrdjava.co.rs

www.bgpijace.rs