Bedřichov: první šestisedačka v Česku

Sedačky pro šest lidí pojedou na místě současných vleků kotva a poma. "Lanovka bude dlouhá pět set metrů a lyžaři z ní vystoupí na stejném místě jako dnes," popsal projekt Pavel Bažant z TJ Bižuterie.

Strojovně bude muset ustoupit chata Malinovka. "Na jejím místě postavíme jiný dvoupodlažní objekt. Právě strojovnu a zázemí pro zaměstnance. Vedle, kde jsou dnes buňky, bude nové sociální zázemí pro lyžaře, lyžařská škola a pokladny," upřesnil Bažant.

V areálu jsou nyní čtyři sjezdovky. Pod lanovkou navíc vznikne další prostor pro lyžování. "Nebojíme se toho, že na kopci bude příliš mnoho lidí a bude kvůli tomu docházet ke zraněním. Když se totiž dnes podíváte pořádně na sjezdovky, neuvidíte přeplněný svah, zato ale můžete sledovat velký hrozen turistů před turnikety," dodal.

Lanovka přijde na asi padesát milionů korun. Podle Bažanta si část peněz TJ Bižuterie půjčí a část bude splácet formou leasingu. "Propočítávali jsme naše možnosti a zjistili jsme, že na půjčku na lanovku na Špičáku, kterou jsme spustili vloni, i na plánovanou šestisedačku v Bedřichově dokážeme vydělat," informoval Bažant.

V současné době už prý pracují na stavebním povolení. "Termín výstavby lanovky se bude odvíjet od toho, kdy se nám podaří dokumenty vyřídit," konstatoval.

Nové lanovky chce i Harrachov

Na nové lanovky a sjezdovky by chtěl vsadit i Harrachov, který nyní pracuje na novém územním plánu, a tak jedná s úřady o možnosti rozvoje. Nové kopce pro lyžaře odlehčí těm současným, a tak nebude na svazích jezdit tolik lidí.

Mluví se o lanovce na vrcholy Plešivec, Janova skála a Studenov. "O tom, jestli bude možné něco z toho realizovat, se dohodneme s ochranáři z Krkonošského národního parku. Mám s ředitelem dohodnutou schůzku," uvedl starosta Harrachova Václav Cajthaml.

Zatím jim prý park nepovolil nic. "Chceme to s nimi probrat a hodně věcí si vysvětlit. Třeba na lanovce na Janovu skálu bychom se mohli dohodnout," naznačil Cajthaml.

Starosta chce cestovní ruch ve městě rozvíjet. Nejde mu prý o zvýšení návštěvnosti. "Lidí tu už nyní máme dost. Chtěl bych zvýšit počet stálých obyvatel Harrachova, přilákat mladé lidi, protože školy se prázdní. Mohla by se zlepšit i zaměstnanost," obhajoval plány starosta.

Ochranáři lanovku nechtějí

Z projektů však ochranáři parku příliš nadšení nejsou. "Na Plešivec si lanovku a sjezdovku moc představit nedovedu. Jednalo by se v podstatě o úplně nový areál na jižním svahu hor, kvůli kterému by museli vykácet krásný, zdravý les," zmínil tiskový mluvčí Krnapu Radek Drahný.

"Investovali jsme tolik peněz do zalesňování a teď bychom měli povolit kácení?" ptal se Drahný a upozornil, že vysekání pruhu stromů je pro ostatní nebezpečné. "Přijde první vichřice a pokácí smrky na okrajích výseče," vysvětlil.

Podle něj ochranáři rozvoji horských turistických středisek nebrání. "Chceme plány Harrachova projednat, Krkonoše však nejsou nafukovací. Nyní zpracováváme studii udržitelného rozvoje parku. Ta tu zatím chybí. Až ji budeme mít na stole, budeme vědět, co je v horách možné udělat a co by již přírodu poškodilo," dodal mluvčí.