Bedřichov je v dobré kondici

Jízda autem z poloviny Čech sem netrvá po liberecké dálnici déle než dvě hodiny a ceny permanentek jsou oproti jiným střediskům příznivé. Dospělý zaplatí za celodenní jízdné 240 korun a děti 190 korun. Lze ovšem koupit i lístky na jednotlivé jízdy, anebo na několik hodin. Předkládáme menu, co si lze na jednotlivých tratích právě teď užít:



Ještěd (nezaměňovat za horu nad Libercem) je obvykle nejvíce za větrem a nabízí normální nepříliš náročné sjezdové lyžování. Jezdí tu podél lesa kotvový vlek o délce 450 metrů. Najíst a napít se lze v bufetu u dolní stanice vleku.

Pastviny jsou široké louky, po kterých to moc nejede. Vyžívají se tady hlavně malé děti a méně zkušení lyžaři z Německa a Holandska. Kdyby byly oba svahy uválcovány do tvrda, jednalo by se o pěkné carvingové terény, ale to se stává málokdy. Dost tady fouká, a proto bývá sníh místy tvrdý a hned vedle můžete vjet do měkké návěje. Málokdy bývá u vleků větší fronta, protože obě sjezdovky obsluhují dvě talířové Pomy dlouhé shodně 530 metrů. Dobře najíst se dá v restauraci Čertova huť kousek vedle sjezdovky. Jídel není široký výběr, ale host tu najde vše od polévky po hlavní chod.



Malinovka je sjezdovka běžného českého standardu. Rekreační lyžař ji lehce zvládne, expert si na ní může užít agresivní oblouky. Po pravé ruce bývá postaveno několik menších skoků pro snowboardisty, vlevo se dá vjet do hlubokého sněhu a zažít trochu freeridingu. Začátečníci se na Malinovku vyvážejí kotvou, zkušenější jezdí na rychlejším talířovém vleku. Oba jsou dlouhé 520 metrů. Najíst se dá v restauraci přímo pod vleky. Má široký sortiment jídel, ale okolo poledne je poněkud neosobní. Nepsaným heslem personálu je „Najez se a jdi!“

U dolní stanice vleků je kasa, parkoviště, půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola a toalety.



Dětské hřiště je plácek se sto osmdesát metrů dlouhým pomalým talířovým vlekem u dolní stanice Malinovky. Je určeno hlavně pro lyžařskou školku, jejíž frekventanti tu mají přednost, ale žádného lyžaře či snowboardistu, který se chce naučit jezdit, odtud nevyhodí. Místní lyžařská škola získala v loňském testu MF DNES dobré hodnocení. Poněkud zastrčené jsou dva vleky Liaz a Klindera, ke kterým se musí pěšky pod les. Jejich vleky dlouhé 300 a 350 metrů nenabízejí nic moc svezení, a tak sem zabloudí většinou jen místní lyžaři.

Bedřichovské lyžování lze na jednu permanentku zkombinovat ještě s ježděním na nedalekém Severáku a Špičáku. Severák je středisko pro vyslovené loučkaře. Několik vleků obsluhuje sjezdovky s mírným sklonem a bezpečným dojezdem. Když se podaří počasí, jsou odtud daleké rozhledy a dá se tu příjemně prolenošit odpoledne na hřejícím sluníčku. Jizerskohorský Špičák je spíše sportovně zaměřené středisko s prudkým sjezdovkami v lesním pásmu. Za pěkného počasí je nutno počítat s delšími frontami. Ve všech třech střediscích patřících pod jednoho provozovatele Bižuterie je zakázáno vozit na vlecích děti v krosničkách na zádech a vlekaři neradi vidí i rodiče, kteří berou své lyžující ratolesti na vleku mezi nohy, aby je vyvezli nahoru.



Jak se tam dostat:

Z Prahy po dálnici přes Turnov nebo od Ústí nad Labem a Děčína po silnici první třídy do Liberce a odtud horskou silničkou do Bedřichova. Bývá protažená a posypaná, ale každý řidič by měl mít s sebou pro jistotu sněhové řetězy a na autě obuté zimní pneumatiky. Dá se přijet i z Jablonce nad Nisou, ale je třeba počítat s prudkým stoupáním. Centrální parkoviště je ve středu obce, menší parkoviště u vleků na Malinovce.

Hromadná doprava do Bedřichova jezdí z libereckého i jabloneckého autobusového nádraží.

