Bednář: úžasná vyhlídka na Vltavu, na kterou mapy zapomněly

Skalisko Bednář přitom najdete jen kousek lesem od proslulé vyhlídky Máj, takže návštěvu obou vyhlídek můžete případně spojit do jednoho výletu.

Dostanete se sem snadno, ideálním výchozím bodem je obec Teletín, kam dojedete autobusem č. 438 z pražského Smíchovského nádraží. Pozor, pokud budete spoj vyhledávat např. v jízdních řádech iDNES.cz (najdete je zde), tak plný název autobusové zastávky je Krňany - Teletín.

Pokud přijedete autem, tak si v obci nějaké to místo pro odstavení svého 'plechového bizona' jistě najdete. Rozhodně ale nejezděte z obce autem směrem k vyhlídce. Jednak je to nevhodné a za druhé je cesta dosti kamenitá, na konci nezaparkujete a hlavně se neotočíte pro cestu zpět.

Od prastaré lípy kolem statku ze seriálu Hraběnky

Autobus vás tedy vyloží v Teletíně, přímo pod krásnou a obrovskou lípou, jejíž věk se odhaduje na zhruba 130 let. Přímo pod stromem najdete boží muka a malý pomníček padlým v I. světové válce, na druhé straně pak infotabuli včetně mapy okolí.

Když se budete dívat na silnici směrem, kterým odjel váš autobus, tak se vydejte kolmo doprava, k malému rybníčku na návsi. Nad protějším koncem rybníčku stojí napravo od cesty statek. Nepřipomíná vám náhodou něco? Pokud jste v televizi sledovali seriál Hraběnky, tak by vám opravdu měl něco připomínat, protože právě tady se natáčelo.

Cestou na skalisko Bednář míjíte statek ze seriálu Hraběnky. Zastávka autobusu se starou lípou v Teletíně

Pak pokračujte po cestě stále rovně směrem ven z obce. Skončí asfalt a dál vede jen polní cesta. Po chvíli budete mít po levé ruce několik domků a potom také pěkný výhled do krajiny směrem k Vysokému Újezdu. Hned u výhledu do krajiny se cesta rozděluje ve tvaru písmene V (souřadnice rozcestí jsou N 49.826270, E 14.459070). Pravá odbočka vede mírně do kopce na louku, vy se však dále vydejte mírně doleva a trošku z kopce.

Dosud jste šli mezi pastvinami, kde po stranách cesty rostly jen keře a náhodně rozeseté stromy. Jakmile dojdete na okraj skutečného lesa, tak se cesta opět nenápadně rozděluje do písmene V. Cesta vede doleva a z kopce k domu, který již stojí v lese – vy se ale vydejte mírně doprava, v podstatě po rovině (po vrstevnici ve svahu) dále do lesa. Dále už opět pokračujte po cestě, která se místy mění jen v širší pěšinu, stále rovně až na samotnou vyhlídku. Pokud použijete GPS, tak souřadnice vyhlídky jsou N 49.825815, E 14.450482.

Cestou na skalisko Bednář Rozcestí

Krásný rozhled na Vltavu i legendární hospodu U Taterů

Z vyhlídky uvidíte krásný meandr Vltavy, před sebou budete mít na protějším břehu obec Třebenice. Vlevo pak uvidíte část hráze Slapské přehrady. Naopak na pravém okraji Třebenic můžete u lesa spatřit legendární trampský hostinec U Taterů. Dole pod vámi pak, také na protějším břehu, zahlédnete část neméně slavné trampské osady Svatojánské proudy.

Může se hodit Teletín je opravdu velmi malá obec, a proto tu nenajdete obchod ani hostinec. Nezapomeňte si proto s sebou vzít svačinu a hlavně pití. Vyhlídka je na odhalené skále a zejména v létě tu bývá hodně teplo. Místo není v mapách zakresleno, nicméně dobrá mapa se jistě bude hodit. Nejlepší variantou je mít s sebou GPS navigaci s turistickou mapou. Pokud pojedete autobusem, dobře si nastudujte spoje a hlídejte si hodinky, do Teletína moc spojů nejezdí. Příznivcům geocachingu snad ani nemusím moc radit, samozřejmě tu najdete kešku. Na vyhlídku vede pohodlná polní/lesní cesta, dostanete se tam i s kočárkem, na kole i s malými dětmi. Vyhlídka však není nijak upravená ani zabezpečená. Na napadaných žaludech to klouže i za sucha.